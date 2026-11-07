Sufrieron 15 robos en su reconocida cadena de indumentaria y no saben si podrán seguir vendiendo

La inseguridad volvió a golpear a un comercio de Mar del Plata y sus dueños ya no ocultan el desgaste que les genera la situación. En los últimos dos años sufrieron 15 robos y, después de atravesar tres episodios en apenas tres meses, reconocen que cada vez se hace más difícil sostener el negocio.

El último hecho ocurrió este sábado alrededor de la 1.40 de la madrugada en Ganga, un local ubicado en Juan B. Justo 6812, frente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que tres personas con sus rostros cubiertos y camperas con capucha se acercaron al frente del comercio. Primero intentaron levantar la persiana; después se trasladaron al otro frente del local y, tras detenerse unos instantes frente a la vidriera, uno de ellos comenzó a golpearla y a patearla hasta destruir completamente el vidrio.

Los tres involucrados se retiraron caminando por la vereda, mientras los restos de cristales quedaban desparramados frente al negocio. "Es tan linda esta sucursal, es una pena que el barrio nos esté echando", reconoció uno de sus dueños.

El episodio se suma a una seguidilla que mantiene preocupados a sus propietarios. Según contaron, hace unos meses sufrieron un robo comando que los marcó profundamente. Hace apenas diez días tuvieron otro intento de robo y ahora volvieron a encontrarse con la vidriera destrozada.

A través de un mensaje que compartieron en redes para visibilizar lo que están atravesando, expresaron el cansancio que les genera tener que enfrentar una y otra vez las consecuencias de estos hechos. "Cada episodio significa dinero, tiempo, preocupación y un enorme desgaste para quienes todos los días levantamos la persiana con ganas de seguir adelante", manifestaron.

Los comerciantes aseguraron que quieren continuar trabajando, aunque reconocieron que cada vez se vuelve más difícil hacerlo en estas condiciones.

"Hay situaciones que nos van desgastando", resumieron en el mensaje, en el que también agradecieron el acompañamiento de quienes los ayudan a seguir adelante.

Quince robos en dos años y tres episodios en apenas tres meses reflejan la situación que atraviesa el comercio, cuyos propietarios buscan visibilizar el impacto que la reiteración de estos hechos tiene sobre quienes intentan sostener su actividad.