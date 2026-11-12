El gobierno lanzó una nueva ronda de negocios del Rigi: cuándo será y cómo participar

Luis Caputo anunció la apertura de la inscripción para la segunda Ronda de Negocios del RIGI. La primera se realizó en Rosario.

El gobierno nacional abrió la inscripción para la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), una iniciativa que busca vincular a pequeñas y medianas empresas argentinas con los grandes proyectos de inversión que se desarrollan en el país. La convocatoria tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y contará con la participación del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El anuncio fue realizado por Caputo a través de sus redes sociales, donde precisó que la jornada reunirá a 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedores de bienes, servicios, obras y tecnología de distintos puntos del país. En esta oportunidad, el eje estará puesto en los sectores de hidrocarburos y energía, dos actividades que concentran algunas de las inversiones más importantes previstas para los próximos años.

Javier Milei participará del encuentro previsto para el 2 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro.

La inscripción para participar de las reuniones comerciales estará disponible hasta el 16 de noviembre inclusive, tanto para las empresas proveedoras como para las compradoras. En cambio, quienes quieran asistir a las charlas, paneles y espacios de vinculación, sin intervenir en las reuniones comerciales B2B, podrán anotarse hasta el 30 de noviembre. La participación es gratuita.

El objetivo de la iniciativa es que las grandes inversiones previstas bajo el Rigi tengan un impacto más amplio sobre el entramado productivo nacional, mediante la incorporación de proveedores locales a las cadenas de abastecimiento. Las empresas compradoras podrán exponer sus necesidades y requerimientos, mientras que las pymes tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios y concretar encuentros comerciales previamente organizados.

La nueva convocatoria se produce en un contexto de expansión de las inversiones energéticas. Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía y consignados por Perfil, el Rigi ya cuenta con 14 proyectos aprobados en los sectores de hidrocarburos y energía. De ese total, 11 corresponden a Oil & Gas, con inversiones comprometidas por unos 49.000 millones de dólares, mientras que los tres restantes pertenecen al rubro energético, por otros 706 millones de dólares.

Además, hay otros 13 proyectos en etapa de evaluación: 11 vinculados con hidrocarburos, por 117.436 millones de dólares, y dos correspondientes al sector energético, por 458 millones. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores de la expansión, tanto por su capacidad productiva como por las oportunidades que genera para las empresas proveedoras.

La convocatoria apunta a vincular a proveedores nacionales con grandes proyectos de hidrocarburos y energía.

La segunda ronda dará continuidad al encuentro realizado el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, que estuvo orientado a los sectores de minería, industria e infraestructura. Aquella primera edición reunió a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos y alrededor de 1.800 proveedores, con 2.500 reuniones comerciales y otras 800 instancias de networking.

Cómo inscribirse

Las empresas interesadas pueden completar el formulario correspondiente a través del sitio oficial del Gobierno nacional: Ronda de Negocios RIGI. Allí se encuentran las opciones para anotarse como proveedor, comprador o participante. Para las dos primeras categorías, el plazo vence el 16 de noviembre, mientras que la inscripción general para asistir a las actividades se extiende hasta el 30 de noviembre.