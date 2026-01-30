El gobierno buscará poner en marcha el “Rigi marplatense”: descuento del 50% en la TISH a las inversiones

El intendente Agustín Neme buscará darle forma a partir de este año al “Rigi marplatense”, un esquema de beneficios impositivos a nivel local para alentar la llegada y el desarrollo de nuevas inversiones en la ciudad, en sintonía con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que desde 2024 implementa el gobierno de Javier Milei.

En esa línea, el artículo 294° de la Ordenanza Fiscal autoriza al Ejecutivo a establecer reducciones de hasta el 50% en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) a empresas radicadas o que se radiquen en General Pueyrredon, en tanto acrediten efectuar inversiones “durante el ejercicio fiscal 2025 y 2026 y/o presenten un plan de inversión a realizar durante el ejercicio fiscal 2026”.

En la reglamentación se deberían especificar rubros prioritarios.

En esta instancia, la normativa es genérica y, en caso de ser aprobada por el Concejo Deliberante, será necesaria su reglamentación vía decreto de Intendencia. En ese sentido, la Ordenanza Fiscal establece que dicha reglamentación deberá prever rubros y/o actividades alcanzadas, plazos de acceso, vigencia, montos mínimos de inversión, topes del beneficio, exigencias en cuanto a la generación de puestos de trabajo y el empleo de mano de obra local, entre otros aspectos.

Tras la presentación del Presupuesto, desde el gobierno municipal señalaron que “se propone la implementación del RIGI municipal, un régimen que delega en el Ejecutivo la facultad de instrumentar un sistema de incentivos para quienes realicen inversiones significativas que aseguren el mantenimiento o el crecimiento de la fuerza laboral en General Pueyrredon. A cambio, podrán acceder a reducciones en la TISH, en línea con la normativa nacional”.

Consultados por 0223 sobre las definiciones que quedarán sujetas a reglamentación, indicaron que “no son cuestiones arbitrarias: se definen conforme a los pedidos que se hagan, los montos de inversión, la cantidad de puestos de trabajo asegurados y los informes que surjan del trámite del expediente”.

El gobierno municipal presentó el Rigi municipal como la versión local del régimen nacional.

La mirada en el impacto fiscal

En sintonía con lo ocurrido con el RIGI nacional, la propuesta de beneficios impositivos en Mar del Plata abrirá un debate en torno al impacto fiscal que podría tener sobre la recaudación municipal.

Según los datos oficiales de ejecución de recursos, al tercer trimestre de 2025 la TISH representaba el 24% del total de ingresos de la Municipalidad, con un monto cercano a los $58 mil millones, sobre un total de $242 mil millones ingresados en la Administración Central.