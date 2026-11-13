Estudiantes supercampeón: el "pincha" ganó una final inolvidable

Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en un partido en el que tuvo un buen primer tiempo, pudo convertir en el segundo y le tocó sufrir en los últimos minutos, para terminar definiendo la Supercopa Argentina por 3-2 en el alargue.

En un partido disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, propiedad de Belgrano, el “Pincha” ganó con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba en contra, a los 9 y 22 minutos del segundo tiempo, mientras que los cabezazos de César Florentín y el propio Villalba, a los 43 y 49, marcaron el empate. Ya en el alargue llegó el gol decisivo, obra de Lucas Alario a los seis minutos.

​​​​​ ​​​​​

El triunfo marca la primera copa del entrenador Alexander Medina desde su llegada al conjunto albirrojo, que también sumó su primera Supercopa Argentina y primer título en el año, con la conquista de la vigésima copa de su historia en Primera.​​​​​

En el primer tiempo se vio una buena versión del conjunto platense, que supo pisar el área rival con pocos toques y asedió el área del arquero Emmanuel Gómez Riga, aunque le faltó precisión.​​​​​​​​​​

​​​​En el complemento, aunque hubo menos llegadas de riesgo, ambos equipos tuvieron la claridad necesaria para encontrar la red. Estudiantes logró abrir el marcador a los nueve minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que Tobio Burgos metió un centro excelente, cargado de efecto y preciso para la llegada de Carrillo, cuyo frentazo entró por el rincón izquierdo del arquero rival.

El 2-0 llegó a los 22 minutos, tras un pase de taco excepcional de Alexis Castro para dejar mano a mano a Guido Carrillo, que le ganó la posición a Iván Villalba y fue favorecido por la suerte: el atacante intentó enganchar y el central se llevó la pelota por delante, hacia su propio arco.

La “Lepra” mendocina pudo descontar cuando iban 43 minutos, cuando Matías Fernández pudo eludir a su marcador con un buen autopase y cruzar un centro al punto del penal, donde encontró la cabeza goleadora de César Florentín. En el cuarto minuto de descuento, una pelota larga por izquierda habilitó a Juan Manuel Elordi, que puso la pelota en el primer palo para el cabezazo del central Iván Villalba, autor del 2-2 agónico.

​​​​​En una noche en la que el juego aéreo no paró de demostrar su importancia en el fútbol, ​​una nueva pelota alta atacó el área de Independiente Rivadavia a los cinco minutos y cayó al primer palo, por donde apareció Lucas Alario para, al igual que en el Trofeo de Campeones pasado, darle la copa al “Pincha”.

A los 13 minutos, y tras una serie de rebotes, una pelota suelta quedó para el disparo rápido de Sartori, que Muslera pudo desviar mientras salía a achicar, con un recurso impresionante para poner el pie por detrás del resto del cuerpo.