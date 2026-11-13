Estudiantes supercampeón: el "pincha" ganó una final inolvidable
Lo ganaba 2 a 0, se lo empataron en 5 minutos y se lo llevó en el alargue, con el hombre de los goles importantes: Lucas Alario.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en un partido en el que tuvo un buen primer tiempo, pudo convertir en el segundo y le tocó sufrir en los últimos minutos, para terminar definiendo la Supercopa Argentina por 3-2 en el alargue.
En un partido disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, propiedad de Belgrano, el “Pincha” ganó con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba en contra, a los 9 y 22 minutos del segundo tiempo, mientras que los cabezazos de César Florentín y el propio Villalba, a los 43 y 49, marcaron el empate. Ya en el alargue llegó el gol decisivo, obra de Lucas Alario a los seis minutos.
El triunfo marca la primera copa del entrenador Alexander Medina desde su llegada al conjunto albirrojo, que también sumó su primera Supercopa Argentina y primer título en el año, con la conquista de la vigésima copa de su historia en Primera.
En el primer tiempo se vio una buena versión del conjunto platense, que supo pisar el área rival con pocos toques y asedió el área del arquero Emmanuel Gómez Riga, aunque le faltó precisión.
En el complemento, aunque hubo menos llegadas de riesgo, ambos equipos tuvieron la claridad necesaria para encontrar la red. Estudiantes logró abrir el marcador a los nueve minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que Tobio Burgos metió un centro excelente, cargado de efecto y preciso para la llegada de Carrillo, cuyo frentazo entró por el rincón izquierdo del arquero rival.
El 2-0 llegó a los 22 minutos, tras un pase de taco excepcional de Alexis Castro para dejar mano a mano a Guido Carrillo, que le ganó la posición a Iván Villalba y fue favorecido por la suerte: el atacante intentó enganchar y el central se llevó la pelota por delante, hacia su propio arco.
La “Lepra” mendocina pudo descontar cuando iban 43 minutos, cuando Matías Fernández pudo eludir a su marcador con un buen autopase y cruzar un centro al punto del penal, donde encontró la cabeza goleadora de César Florentín. En el cuarto minuto de descuento, una pelota larga por izquierda habilitó a Juan Manuel Elordi, que puso la pelota en el primer palo para el cabezazo del central Iván Villalba, autor del 2-2 agónico.
En una noche en la que el juego aéreo no paró de demostrar su importancia en el fútbol, una nueva pelota alta atacó el área de Independiente Rivadavia a los cinco minutos y cayó al primer palo, por donde apareció Lucas Alario para, al igual que en el Trofeo de Campeones pasado, darle la copa al “Pincha”.
A los 13 minutos, y tras una serie de rebotes, una pelota suelta quedó para el disparo rápido de Sartori, que Muslera pudo desviar mientras salía a achicar, con un recurso impresionante para poner el pie por detrás del resto del cuerpo.
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