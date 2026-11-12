Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves, en la que será una nueva edición de la Supercopa Argentina. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio "Julio César Villagra" de Córdoba y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Estudiantes llega a este encuentro en medio de un mes que podría ser inolvidable, ya que en poco más de 15 días se enfrentará con el Palmeiras en la que será la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América. En lo que respecta al ámbito local, el "Pincha" viene de tener una floja participación en el Torneo Clausura, donde quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A. Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense.

Independiente Rivadavia, por su parte, fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual. El equipo mendocino, que tiene como DT a Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025.