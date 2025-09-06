Vélez se quedó con la Supercopa Argentina en el Gigante de Arroyito

El equipo de Guillermo Barros Schelotto venció a Central Córdoba y se quedó con la Supercopa Argentina.

En el Gigante de Arroyito, Vélez venció 2-0 a Central Córdoba gracias al doblete de Jano Gordon a los 5 y 40 minutos del segundo tiempo y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025.

En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron situaciones de gol, pero ninguno consiguió romper el cero en el marcador y se fueron en tablas a los vestuarios.



Al regresar, a los cinco minutos del segundo tiempo, luego de un tiro libre de Maher Carrizo, el defensor Jano Gordon anotó el primer gol del partido.

El conjunto santiagueño insistió, pero el equipo de los Mellizos lo liquidó a los 41 minutos del segundo tiempo, otra vez Jano Gordon ganó de cabeza y puso el 2-0 final.

El partido estuvo caliente ya que tanto Omar De Felippe como los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto fueron expulsados por el árbitro Facundo Tello.

Con esta victoria, Vélez consiguió el segundo título del año y además se convirtió en el equipo por detrás de Boca y River que más títulos que ganó del siglo llegando al octavo con esta Supercopa Argentina.

