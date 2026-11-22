Crisis en el correo: empleados trabajarán día por medio por los sueldos adeudados y se reducirán los repartos

La incertidumbre por el futuro de los trabajadores de OCA sumó un nuevo capítulo. Después de una audiencia sin avances concretos en el Ministerio de Trabajo, la empresa de correo volvió a postergar el cumplimiento de sus obligaciones salariales y profundizó el malestar entre sus empleados.

Durante el encuentro realizado este viernes, representantes de la firma comunicaron al gremio de Camioneros que recién el próximo 30 de noviembre podrán abonar el 50% de los salarios que todavía mantienen pendientes. La propuesta no alcanzó para destrabar el conflicto y, frente a la falta de garantías, el sindicato resolvió avanzar con una modalidad de trabajo especial: los empleados cumplirán jornadas de seis horas, un día sí y otro no, hasta que se complete el pago de los haberes.

La medida fue comunicada a los trabajadores una vez finalizada la reunión y apunta a mantener una actividad reducida mientras se reclama una solución. Desde la empresa, en tanto, deslizaron que intentarán adelantar el depósito del dinero restante para contener el conflicto.

Sin embargo, las promesas de pago ya perdieron credibilidad entre los empleados. Uno de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires describió el escenario que atraviesan y cuestionó los compromisos que la compañía había asumido: "Nos deben la mitad del sueldo. Nos habían dicho que nos iban a pagar 25% cada viernes, pero nos terminaron pagando 12,5%, y hoy ni eso".

Un conflicto que se extiende por todo el país

La situación de los empleados directos de OCA no es la única preocupación. En distintas localidades del interior, los transportistas tercerizados atraviesan un panorama todavía más complejo, con deudas acumuladas y varios meses de trabajo sin cobrar.

En Rosario, fleteros realizaron una protesta frente a las instalaciones de la compañía para exigir el pago de servicios prestados desde agosto. Según denunciaron, todavía tienen pendientes saldos de ese mes y la totalidad de los períodos correspondientes a septiembre y octubre.

En Córdoba, los retrasos rondan los dos meses y ya provocaron medidas de fuerza. Una situación similar atraviesan los transportistas de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que llevan dos meses sin percibir sus ingresos y deben afrontar de su bolsillo los gastos de combustible, seguros y mantenimiento de los vehículos.

Uno de los episodios más dramáticos se registró este jueves en Tandil. Allí, un transportista de 63 años se atrincheró en una oficina de la empresa con un bidón de nafta y fósforos y amenazó con quitarse la vida ante la falta de pago de dos meses de trabajo. La escena expuso hasta qué punto la crisis económica de la compañía impacta sobre quienes dependen de sus servicios para subsistir.

La crisis también golpea a los clientes

Los problemas financieros y operativos de OCA también quedaron bajo la lupa por los reclamos comerciales. En los últimos días, la dueña de Ganga Home publicó un video que se viralizó en redes sociales y acusó a la empresa de mantener retenidos unos 15.000 paquetes de mercadería que todavía no habían sido entregados.

La denuncia tuvo repercusión pública y motivó una respuesta de la firma logística a través de sus redes sociales. En una publicación con los comentarios deshabilitados, OCA recordó que trabaja con Ganga Home desde hace cinco años, rechazó las acusaciones y sostuvo que se habían producido demoras puntuales.

Además, la compañía negó mantener deudas con sus empleados y aseguró que "OCA no adeuda sueldos a sus colaboradores", una afirmación que contrasta con los reclamos de los trabajadores y las denuncias por haberes impagos.

Por ahora, el conflicto sigue abierto y sin una salida a la vista. La modalidad de trabajo de seis horas día por medio se mantendrá hasta que la empresa regularice los salarios, mientras los empleados esperan que el nuevo compromiso de pago no vuelva a quedar solamente en una promesa.

La crisis de OCA ya no se limita a una discusión por fechas de depósito: las deudas con trabajadores, transportistas y clientes configuran un escenario cada vez más delicado para una compañía cuya actividad depende, precisamente, de que toda su cadena logística pueda seguir funcionando.