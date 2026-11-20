El riesgo país rompió la barrera de los 1.000 puntos y llegó al valor más alto del año

La jornada financiera de este viernes culmina con la fuerte tensión que marcó la semana: el riesgo país sube casi 100 unidades y se ubica en los 1.050 puntos básicos, su máximo anual. Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street se mueven a la baja, especialmente en el sector bancario y energético. El dólar oficial también sube y cotiza en los $1.590.

En lo que respecta a las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, los papeles locales vuelven a estar liderados por el retroceso del sector bancario: Grupo Supervielle (SUPV) cede un 4,20%, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) retrocede un 3,87%, en sintonía con la caída que también mostró Banco Macro (BMA) en el cierre del jueves (-1,01%).

El dólar minorista cotiza a $1.595.

Los títulos públicos Globales se hunden hasta 2,2% y dan continuidad a una secuencia muy complicada que eleva el costo de financiamiento para la Argentina. Por su parte, los Bonares (bonos bajo jurisdicción local) pierden otro 1%.

El segmento energético también acompaña el tono bajista en Nueva York, con Vista Energy (VIST) negociándose en el premarket con una baja del 1,61%. Este arranque adverso de los papeles argentinos se da en línea con la tendencia de los futuros de los principales índices de Wall Street —donde el Nasdaq retrocede alrededor de un 1,4% y el S&P 500 un 0,5%— y mientras en la plaza local la Bolsa porteña recién comienza a registrar sus primeros cruces de apertura.

Se ubica en los 1.050 puntos básicos, su máximo anual.

Qué es el riesgo país

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, en nuestro caso, la Argentina.

Una medición alta puede repercutir negativamente en la llegada de inversiones a largo plazo, clave para realizar obras, además de complicar las necesidades financieras.