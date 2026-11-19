Prepagas: la Corte determinó que las empresas de salud deberán pedirle autorización al Gobierno antes de aplicar un aumento

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y de esta forma, las empresas deberán solicitar autorización al Gobierno antes de implementar nuevos incrementos.

“No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron los integrantes del Máximo Tribunal, y remarcaron que era necesario explicar por qué resultaba urgente quitarle al Estado las facultades de fiscalización sobre los aumentos, informaron fuentes judiciales.

La causa se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical

El fallo estableció un nuevo marco para las empresas, que ya no podrán disponer libremente de las actualizaciones de sus cuotas sin cumplir con el procedimiento de autorización correspondiente, al tiempo que reaviva la discusión sobre el alcance de las facultades del Estado para intervenir en los aumentos.

También dispuso que el Estado nacional vuelva a asumir las funciones de fiscalización que tenía antes de la entrada en vigencia de la norma. Esa tarea estará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023

El fallo contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y alcanzó a los artículos 267 y 269 del decreto firmado por Javier Milei que modificaron la Ley de Medicina Prepaga y eliminaron las atribuciones estatales para intervenir en la actualización de los valores de los planes de salud.

En los fundamentos, señalaron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar la eliminación de esos controles en el marco de la emergencia económica y social.

La Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a tener la potestad de autorizar de forma previa los incrementos de las compañías de salud.

La Corte Suprema sostuvo que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis económica y social invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Para los jueces, tampoco se explicó de qué manera esa decisión podía contribuir a resolver la situación de emergencia.

La causa se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.