José Fernández Codazzi, quien fuera abogado de Laudelina Peña, tía de Loan Peña, reveló una controvertida versión sobre la desaparición del niño. Según señaló, Laudelina le confesó que el cuerpo de Loan se encuentra en una laguna, y que hubo un intento deliberado de desviar la investigación plantando un botín como evidencia falsa.

La desaparición de Loan Peña continúa bajo investigación: el exabogado de Laudelina afirmó que el cuerpo del niño estaría en una laguna.

Codazzi detalló que Laudelina le relató que Loan había sufrido un accidente y que ella misma había colocado el botín para engañar a las autoridades. Además, mencionó un encuentro entre Laudelina y María Victoria Caillava, quien le habría dado instrucciones precisas sobre dónde ubicar ese botín.

El caso Loan: una nueva versión sostiene que el cuerpo del niño estaría en una laguna y será analizada por la Justicia.

El exabogado destacó que en julio de 2024, Laudelina realizó una declaración ante la Fiscalía que instaló la hipótesis del accidente, la cual convenció a los abogados presentes en ese momento. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas materiales que respalden esta teoría ni que confirmen el paradero del cuerpo de Loan.

José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, deberá declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por sus dichos sobre el caso Loan.

Ante estas nuevas afirmaciones, los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, responsables del juicio por la desaparición del niño, decidieron convocar a Codazzi para que comparezca el jueves 26 de noviembre. La intención es que explique el origen de esta versión y aporte detalles adicionales que puedan esclarecer el caso.