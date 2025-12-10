Caso Loan: solicitaron la actualización del rostro del menor y el aumento de la recompensa

La investigación alrededor de la desaparición de Loan tuvo una novedad en las últimas horas. Los abogados que representan a los padres del menor desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio le solicitaron a la Justicia la actualización del rostro de Loan y el aumento de la recompensa para incentivar a aquellas personas que puedan aportar datos útiles a la investigación.

Según Noticias Argentinas en el documento que presentó la abogada María Belén Russo Cornara se pidió “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense sobre la imagen”. Se trata de una herramienta que podría mostrar cómo se vería Loan hoy, lo que se espera, facilite su búsqueda y localización.

Se peticionó además la remisión de este planteo a la Interpol Argentina, para que la actualización sea en el sistema internacional. También reclamaron la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, para que lleve adelante el trabajo, y la incorporación del material al Alerta Sofía y al sistema Alert.Ar.

A cuánto está la recompensa

Como antes se mencionó, los abogados que representan a los papás del menor desaparecido en Corrientes pidieron a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo que aumente la recompensa para quienes puedan colaborar con la investigación aportando datos útiles.

"La suma actualmente vigente de $5.000.000 se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición", explicaron en la presentación.