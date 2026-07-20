Giro en el caso: un niño idéntico a Loan apareció en un movil de Paraguay

Durante una transmisión en vivo desde la Expo 2026 realizada en Mariano Roque Alonso, Paraguay, usuarios de redes sociales señalaron el notable parecido de un niño que apareció en cámara con Loan Danilo Peña, un menor desaparecido en Argentina en 2024. La difusión de estas imágenes provocó una rápida reacción de la Policía paraguaya, que inició una investigación para verificar la identidad del niño y esclarecer cualquier posible vínculo con el caso.

El evento, desarrollado en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se convirtió en foco de atención en plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram, donde se multiplicaron las comparaciones entre el menor de la transmisión y Loan Peña.

Ante la preocupación pública, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía paraguaya acudió al predio el domingo para comenzar las averiguaciones pertinentes. Ramón Vera, oficial encargado del área, explicó: “Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”.

Las autoridades aclararon que, pese a la similitud física, una apariencia semejante no constituye prueba alguna, por lo que todas las hipótesis deben fundamentarse en evidencias concretas. Las primeras verificaciones no detectaron indicios que sugieran que el niño esté en situación de riesgo o retenido contra su voluntad.

Según la información preliminar, el menor habría asistido al evento acompañado por familiares o personas cercanas, lo que reduce la posibilidad de que se trate de un secuestro o privación ilegítima de la libertad. Además, el comportamiento reservado del niño frente a las cámaras no se considera un indicio suficiente de irregularidad.

El oficial Vera destacó que el alerta amarillo vigente sobre Loan Peña menciona una cicatriz en el remolino de la cabeza, un detalle que aún debe ser verificado en el menor. También señaló que no cuentan con material visual que permita seguir el recorrido del niño tras la entrevista en la que respondió preguntas sobre los partidos de la Selección Argentina mientras vestía una camiseta azul suplente.

Como parte de las diligencias, la Policía comenzó a recopilar imágenes de cámaras de circuito cerrado ubicadas en diferentes áreas de la Expo 2026. El objetivo es reconstruir el trayecto del menor dentro y fuera del predio, identificar a las personas que lo acompañaron y cotejar la información obtenida en las entrevistas iniciales.