*UNA GIMNASTA DE QUILMES, CAMPEONA SUDAMERICANA CON LA SELECCIÓN ARGENTINA*

Yasmín Aizpitarte integró el equipo nacional que obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, disputado en Lima, Perú. También alcanzó la final individual de suelo y terminó en el cuarto puesto. La entrenadora de Quilmes y marplatense Lucía Lamanda formó parte de la delegación argentina.

El Club Atlético Quilmes celebra un nuevo logro internacional de su gimnasia artística. Yasmín Aizpitarte se consagró campeona sudamericana por equipos junto a la Selección Argentina, en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística que se desarrolló en Lima, Perú.

La gimnasta de nuestra institución formada parte del seleccionado nacional que se quedó con el primer puesto en la competencia por equipos, alcanzando la medalla de oro y ubicándose a la Argentina en lo más alto del podio continental.

Además, Yasmín tuvo una destacada participación individual: clasificó a la final de suelo y finalizó en el cuarto lugar, con una puntuación de 12.250.

La delegación argentina también contó con la presencia de Lucía Lamanda, entrenadora de gimnasia artística del Club Atlético Quilmes y marplatense, quien fue parte de esta experiencia internacional junto al seleccionado nacional.

Este resultado representa un importante reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la dedicación de Yasmín, y también pone en valor el trabajo que se desarrolla diariamente en la gimnasia artística del "tricolor" .