Quilmes tenía que golear y lo hizo: la victoria que lo metió en la segunda fase

El Cervecero cerró una gran primera etapa, terminó con 7 puntos y +4 de diferencia de gol y se metió entre los mejores segundos de la competencia nacional.

Quilmes hizo los deberes y oficialmente avanzó a la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El equipo dirigido por Sebastián Cano completó una destacada primera etapa en la Zona 4 de la Región Pampeana Sur y aseguró su continuidad en una competencia que representa la cuarta categoría del fútbol argentino.

El Cervecero terminó la fase inicial con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, además de una diferencia de gol de +4. En su grupo enfrentó a Deportivo Norte y Defensores de Valeria del Mar, y logró quedarse con uno de los lugares de clasificación a la próxima instancia del certamen nacional.

El último partido fue determinante para el conjunto marplatense. En el estadio José Piantoni, Quilmes goleó 4-1 a Defensores de Valeria del Mar con goles de Kevin Collazo, Hernán Zubillaga, Julián Duhalde y Brandon Vargas. El resultado le permitió alcanzar la diferencia de gol necesaria para avanzar como uno de los mejores segundos de las zonas conformadas por tres equipos.

De esta manera, el equipo de Sebastián Cano continúa en carrera en un torneo que tiene como uno de sus grandes objetivos deportivos el ascenso al Torneo Federal A. La edición 2026/27 del Regional Amateur otorgará cuatro ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino, por lo que Quilmes tendrá por delante un nuevo desafío en su camino nacional.

La clasificación también representa un importante desafío para el plantel, ya que deberá afrontar la continuidad del Regional Amateur mientras mantiene su participación en el Torneo Clausura de la Liga Marplatense de Fútbol. Así, Quilmes sostiene una exigente doble competencia, con presencia simultánea en el ámbito local y nacional y con objetivos importantes en ambos frentes.