Atlético Mar del Plata y Quilmes no se sacaron ventajas: empate agónico y una Superfinal que se define en la revancha
El Decano ganaba en el Juan Montoya, pero el Cervecero encontró la igualdad a tres minutos del final. La serie por el título de la Liga Marplatense de Fútbol quedó completamente abierta.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Atlético Mar del Plata y Club Atlético Quilmes igualaron 1-1 en el estadio Juan Montoya por el partido de ida de la Superfinal de la Liga Marplatense de Fútbol. En un encuentro cargado de tensión y emociones, el "Decano" estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero el Cervecero reaccionó sobre el cierre y consiguió un empate que dejó la definición del campeón de 2026 para el próximo sábado.
El equipo de Quintas encontró sus mejores momentos durante el primer tiempo y aceleró a partir de los 30 minutos. En una ráfaga de apenas cinco minutos generó cuatro situaciones claras de gol. Primero fue De Olivera, que remató y encontró una buena respuesta del arquero; luego, el "Turbo" Vértiz probó desde afuera del área y la pelota pasó apenas por encima del travesaño. Carrique también tuvo su oportunidad, aunque llegó mal perfilado y no consiguió conectar con claridad.
La insistencia del "Decano" finalmente tuvo premio a los 38 minutos. Jérez recibió la pelota y ensayó una espectacular chilena que viajó hacia el segundo palo, donde apareció Carrique para conectar de volea y establecer el 1-0. Fue una gran resolución colectiva que le permitió al conjunto de Quintas irse al descanso con la ventaja y la ilusión de llevarse el primer capítulo de la Superfinal.
En el complemento, Quilmes salió decidido a buscar la igualdad. El "Cervecero" intentó imponer intensidad, garra y empuje, aunque le costó traducir esa búsqueda en situaciones concretas frente al arco defendido por Santiago Reyes. Atlético Mar del Plata resistía la ventaja y parecía tener controlada la historia, pero la definición todavía guardaba una última emoción.
Cuando el encuentro parecía sentenciado, llegó el golpe cervecero. A los 87 minutos, Solís ejecutó un tiro de esquina y Valentín Goñi apareció para conectar de media vuelta y colocar la pelota contra el segundo palo, estableciendo el 1-1 definitivo.
Así, Quilmes rescató un empate agónico en el Juan Montoya y dejó todo abierto para la revancha. El próximo sábado se conocerá al gran campeón de la Liga Marplatense de Fútbol 2026. ¿Será Quilmes el campeón del Apertura o Mar del Plata el campeón del Clausura?
Síntesis:
Quilmes: 1- Manuel Puente; 2- Valentín Soto, 3- Ezequiel Tarabini, 4- Bruno Vallejo, 5- Valentín Goñi, 6- Juan Hernández, 7- Brandon Vargas, 8- Agustín Cejas, 9- Ian Naranjo, 10- Agustín Restovich, 11- Julián Duhalde. DT: Sebastián Cano.
Mar del Plata: 1- Santiago Reyes; 2- Juan Cruz Mediavilla, 3- Cristian Álvarez, 4- Joaquín Algañaraz, 5- Ezequiel Noto, 6- Emiliano Rodríguez, 7- Esteban De Olivera, 8- Iván Lascano, 9- Agustín Jérez, 10- Enzo Vértiz, 11- Thomas Carrique. DT: Martín Quintas.
Resultado: 1-1
Goles: 38' Carrique (M); 87' Goñi (Q)
Estadio: "Estadio Juan Montoya"
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