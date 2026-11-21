El Decano ganaba en el Juan Montoya, pero el Cervecero encontró la igualdad a tres minutos del final. La serie por el título de la Liga Marplatense de Fútbol quedó completamente abierta.

Atlético Mar del Plata y Club Atlético Quilmes igualaron 1-1 en el estadio Juan Montoya por el partido de ida de la Superfinal de la Liga Marplatense de Fútbol. En un encuentro cargado de tensión y emociones, el "Decano" estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero el Cervecero reaccionó sobre el cierre y consiguió un empate que dejó la definición del campeón de 2026 para el próximo sábado.

En un partido parejo, el "Decano" y el "Cervecero" no se sacaron ventajas en el Juan Montoya.

El equipo de Quintas encontró sus mejores momentos durante el primer tiempo y aceleró a partir de los 30 minutos. En una ráfaga de apenas cinco minutos generó cuatro situaciones claras de gol. Primero fue De Olivera, que remató y encontró una buena respuesta del arquero; luego, el "Turbo" Vértiz probó desde afuera del área y la pelota pasó apenas por encima del travesaño. Carrique también tuvo su oportunidad, aunque llegó mal perfilado y no consiguió conectar con claridad.

La insistencia del "Decano" finalmente tuvo premio a los 38 minutos. Jérez recibió la pelota y ensayó una espectacular chilena que viajó hacia el segundo palo, donde apareció Carrique para conectar de volea y establecer el 1-0. Fue una gran resolución colectiva que le permitió al conjunto de Quintas irse al descanso con la ventaja y la ilusión de llevarse el primer capítulo de la Superfinal.

Thomas Carrique abrió el marcador para Mar del Plata en el cierre de la primera parte.

En el complemento, Quilmes salió decidido a buscar la igualdad. El "Cervecero" intentó imponer intensidad, garra y empuje, aunque le costó traducir esa búsqueda en situaciones concretas frente al arco defendido por Santiago Reyes. Atlético Mar del Plata resistía la ventaja y parecía tener controlada la historia, pero la definición todavía guardaba una última emoción.

Cuando el encuentro parecía sentenciado, llegó el golpe cervecero. A los 87 minutos, Solís ejecutó un tiro de esquina y Valentín Goñi apareció para conectar de media vuelta y colocar la pelota contra el segundo palo, estableciendo el 1-1 definitivo.

Así, Quilmes rescató un empate agónico en el Juan Montoya y dejó todo abierto para la revancha. El próximo sábado se conocerá al gran campeón de la Liga Marplatense de Fútbol 2026. ¿Será Quilmes el campeón del Apertura o Mar del Plata el campeón del Clausura?

Síntesis:

Quilmes: 1- Manuel Puente; 2- Valentín Soto, 3- Ezequiel Tarabini, 4- Bruno Vallejo, 5- Valentín Goñi, 6- Juan Hernández, 7- Brandon Vargas, 8- Agustín Cejas, 9- Ian Naranjo, 10- Agustín Restovich, 11- Julián Duhalde. DT: Sebastián Cano.

Mar del Plata: 1- Santiago Reyes; 2- Juan Cruz Mediavilla, 3- Cristian Álvarez, 4- Joaquín Algañaraz, 5- Ezequiel Noto, 6- Emiliano Rodríguez, 7- Esteban De Olivera, 8- Iván Lascano, 9- Agustín Jérez, 10- Enzo Vértiz, 11- Thomas Carrique. DT: Martín Quintas.

Resultado: 1-1

Goles: 38' Carrique (M); 87' Goñi (Q)

Estadio: "Estadio Juan Montoya"