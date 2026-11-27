Once Unidos se consagró campeón del Clausura de la AMV
El equipo de Parque Luro se impuso por 3-1 a Mar Chiquita en una gran final de Primera División femenina del Top 8. En un partido de alto nivel, los dos protagonistas de la temporada ofrecieron un atractivo encuentro ante un buen marco de público.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Once Unidos se quedó con el título del Torneo Clausura "Anita Peralta" de voley femenino de Primera División, al derrotar por 3-1 a Mar Chiquita en la final del Top 8. El encuentro reunió a dos de los equipos que fueron protagonistas a lo largo de todo el año y estuvo a la altura de las expectativas, con un destacado nivel de juego.
El conjunto campeón se llevó los dos primeros sets por 25-14 y 25-21, pero Mar Chiquita reaccionó en el tercero y logró descontar con un 25-20 que le puso suspenso al desenlace. En el cuarto parcial, Once Unidos volvió a imponerse, esta vez por 25-23, para cerrar el partido y desatar el festejo.
La final contó con un buen marco de público en uno de los gimnasios de la ciudad, que acompañó y le dio un clima especial a la definición. De esta manera, Once Unidos coronó su participación en el Clausura con una victoria ante un rival que también tuvo una destacada temporada y que exigió al campeón hasta el último punto.
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