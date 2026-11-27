Once Unidos se quedó con el título del Torneo Clausura "Anita Peralta" de voley femenino de Primera División, al derrotar por 3-1 a Mar Chiquita en la final del Top 8. El encuentro reunió a dos de los equipos que fueron protagonistas a lo largo de todo el año y estuvo a la altura de las expectativas, con un destacado nivel de juego.

El conjunto campeón se llevó los dos primeros sets por 25-14 y 25-21, pero Mar Chiquita reaccionó en el tercero y logró descontar con un 25-20 que le puso suspenso al desenlace. En el cuarto parcial, Once Unidos volvió a imponerse, esta vez por 25-23, para cerrar el partido y desatar el festejo.

La final contó con un buen marco de público en uno de los gimnasios de la ciudad, que acompañó y le dio un clima especial a la definición. De esta manera, Once Unidos coronó su participación en el Clausura con una victoria ante un rival que también tuvo una destacada temporada y que exigió al campeón hasta el último punto.



