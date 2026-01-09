SUPLEMENTOS
Vóley

Once Unidos jugará la Liga Federal en varones y mujeres

El club de Parque Luro confirmpo su participación en el certamen que se disputará del 2 al 11 de febrero en San Juan.

Once Unidos vuelve a jugar un torneo nacional.

9 de Enero de 2026 11:18

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Club Atlético Once Unidos participará del 2 al 11 de febrero de la Liga Federal Argentina a disputarse en la ciudad de San Juan. Lo hará con las dos ramas, masculina y femenina con jugadores totalmente surgidos del club. 
 
La Liga Federal Argentina, tercera división del vóley nacional, asigna dos ascensos a la Liga Nacional de Vóleibol.  El equipo masculino será dirigido por Pablo Del Coto mientras que el femenino estará a cargo de Juan Ignacio Esperraguera. 
 
Este torneo será una gran oportunidad para que los jugadores y jugadoras se fogueen en ligas con grandes equipos y jugadores de todo el país pensando en su futuro en el deporte 

Plantel masculino

 Juan Ignacio Macció - Armador (C) 
Tomás Russo - Armador 
Dante Ybañez - Armador 
Benjamin Labrit - Punta/opuesto 
Bautista Alonso - Punta/opuesto 
Salvador Battaia - Central 
Uriel Saadia - Central 
Francisco Remón - Central 
Mateo Fernández - Central 
Gianluca Navoni - Opuesto 
Santiago Fric - Opuesto 
Lautaro Abait Daza - Opuesto 
Fermín García Moreno - Líbero 
Matías Martín - Líbero 
Ignacio Caravacca - Líbero 
Manuel Alonso - Punta 
Joaquín Rodríguez - Punta 
Bautista Lastres - Punta

Cuerpo técnico 

Entrenador: Pablo del Coto. 
Asistente: Agustín Font. 
Preparadora física: Maylen Luengo. 

Plantel femenino

Martina Larroca - Punta (C) 
Pía Romero - Punta 
Pamela Pérez - Punta 
Emilia Tambourindeguy - Punta 
Catalina Pinto - Punta 
Jazmín Jáuregui - Punta 
Claudia Ceccani - Armardora 
Juliana Taccone - Armadora 
Umma Caravaca - Armadora 
Julieta Raffo - Central 
Matilda Tanoni - Central 
Martina Marich - Central 
Mayte Beguiristain - Central 
Agustina Romeo - Opuesta 
Ainhoa Fernández - Opuesta 
Pilar De Noia - Opuesta/punta 
Ailin Carrizo - Líbero 
Emma García - Líbero 
Sofía Hofkamp - Líbero 

 Cuerpo técnico

Entrenador: Juan Ignacio Esparraguera. 
Asistente: Santiago Fiorelli. 
Preparador físico: Gonzalo Martínez. 
 

