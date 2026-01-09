Once Unidos jugará la Liga Federal en varones y mujeres

El Club Atlético Once Unidos participará del 2 al 11 de febrero de la Liga Federal Argentina a disputarse en la ciudad de San Juan. Lo hará con las dos ramas, masculina y femenina con jugadores totalmente surgidos del club.



La Liga Federal Argentina, tercera división del vóley nacional, asigna dos ascensos a la Liga Nacional de Vóleibol. El equipo masculino será dirigido por Pablo Del Coto mientras que el femenino estará a cargo de Juan Ignacio Esperraguera.



Este torneo será una gran oportunidad para que los jugadores y jugadoras se fogueen en ligas con grandes equipos y jugadores de todo el país pensando en su futuro en el deporte

Plantel masculino

Juan Ignacio Macció - Armador (C)

Tomás Russo - Armador

Dante Ybañez - Armador

Benjamin Labrit - Punta/opuesto

Bautista Alonso - Punta/opuesto

Salvador Battaia - Central

Uriel Saadia - Central

Francisco Remón - Central

Mateo Fernández - Central

Gianluca Navoni - Opuesto

Santiago Fric - Opuesto

Lautaro Abait Daza - Opuesto

Fermín García Moreno - Líbero

Matías Martín - Líbero

Ignacio Caravacca - Líbero

Manuel Alonso - Punta

Joaquín Rodríguez - Punta

Bautista Lastres - Punta

Cuerpo técnico

Entrenador: Pablo del Coto.

Asistente: Agustín Font.

Preparadora física: Maylen Luengo.

Plantel femenino

Martina Larroca - Punta (C)

Pía Romero - Punta

Pamela Pérez - Punta

Emilia Tambourindeguy - Punta

Catalina Pinto - Punta

Jazmín Jáuregui - Punta

Claudia Ceccani - Armardora

Juliana Taccone - Armadora

Umma Caravaca - Armadora

Julieta Raffo - Central

Matilda Tanoni - Central

Martina Marich - Central

Mayte Beguiristain - Central

Agustina Romeo - Opuesta

Ainhoa Fernández - Opuesta

Pilar De Noia - Opuesta/punta

Ailin Carrizo - Líbero

Emma García - Líbero

Sofía Hofkamp - Líbero

Cuerpo técnico

Entrenador: Juan Ignacio Esparraguera.

Asistente: Santiago Fiorelli.

Preparador físico: Gonzalo Martínez.

