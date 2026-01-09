Once Unidos jugará la Liga Federal en varones y mujeres
El club de Parque Luro confirmpo su participación en el certamen que se disputará del 2 al 11 de febrero en San Juan.
El Club Atlético Once Unidos participará del 2 al 11 de febrero de la Liga Federal Argentina a disputarse en la ciudad de San Juan. Lo hará con las dos ramas, masculina y femenina con jugadores totalmente surgidos del club.
La Liga Federal Argentina, tercera división del vóley nacional, asigna dos ascensos a la Liga Nacional de Vóleibol. El equipo masculino será dirigido por Pablo Del Coto mientras que el femenino estará a cargo de Juan Ignacio Esperraguera.
Este torneo será una gran oportunidad para que los jugadores y jugadoras se fogueen en ligas con grandes equipos y jugadores de todo el país pensando en su futuro en el deporte
Plantel masculino
Juan Ignacio Macció - Armador (C)
Tomás Russo - Armador
Dante Ybañez - Armador
Benjamin Labrit - Punta/opuesto
Bautista Alonso - Punta/opuesto
Salvador Battaia - Central
Uriel Saadia - Central
Francisco Remón - Central
Mateo Fernández - Central
Gianluca Navoni - Opuesto
Santiago Fric - Opuesto
Lautaro Abait Daza - Opuesto
Fermín García Moreno - Líbero
Matías Martín - Líbero
Ignacio Caravacca - Líbero
Manuel Alonso - Punta
Joaquín Rodríguez - Punta
Bautista Lastres - Punta
Cuerpo técnico
Entrenador: Pablo del Coto.
Asistente: Agustín Font.
Preparadora física: Maylen Luengo.
Plantel femenino
Martina Larroca - Punta (C)
Pía Romero - Punta
Pamela Pérez - Punta
Emilia Tambourindeguy - Punta
Catalina Pinto - Punta
Jazmín Jáuregui - Punta
Claudia Ceccani - Armardora
Juliana Taccone - Armadora
Umma Caravaca - Armadora
Julieta Raffo - Central
Matilda Tanoni - Central
Martina Marich - Central
Mayte Beguiristain - Central
Agustina Romeo - Opuesta
Ainhoa Fernández - Opuesta
Pilar De Noia - Opuesta/punta
Ailin Carrizo - Líbero
Emma García - Líbero
Sofía Hofkamp - Líbero
Cuerpo técnico
Entrenador: Juan Ignacio Esparraguera.
Asistente: Santiago Fiorelli.
Preparador físico: Gonzalo Martínez.
