Las chicas de Once Unidos fueron terceras en la Copa Argentina

Las chicas de Once Unidos se subieron al podio y jugarán el Sudamericano de Clubes. (Foto: Feva)

El equipo de Once Unidos femenino de voley se ubicó en el tercer lugar de la Copa Argentina en la categoría sub 16 al ganarle a Villa Dora de Santa Fe por 3 a 2 (25-23, 21-25, 25-22, 25-14 y 15-12 en el Polideportivo de Chapadmalal de la ciudad de Mar del Plata.

En un partido muy cambiante y con mucha carga emotivo por su definición en tie-break. Incluso el equipo marplatense logró la plaza al sudamericano de clubes que se jugará la próxima semana y participarán 11 equipos de la región.

Esta competencia organizada por la Federación Argentina de Voleibol (Feva) se realiza íntegramente en el Polideportivo de Chapadmalal donde se utilizan las ocho canchas oficiales denominado popularmente por el público que sigue este deporte como “El templo del Voley”. Hay que destacar que durante el año los equipos masculinos y femeninos que forman parte de la Asociación Marplatense de Voleibol (AMV) participaron de la LiProBo (Liga Provincial Bonaerense) para buscar la clasificación a estas Copas Argentinas.

El equipo de Once Unidos, en la rama masculina sub 16, finalizó en el séptimo lugar de la competencia. Recordemos que también participó de la competencia el plantel de Mar Chiquita en ambos géneros. En el femenino terminó en el puesto 23° y en el masculino 22° de 35 equipos participantes por género.

El turno de los Sub 14

La competencia de la Copa Argentina de voleibol ahora tendrá acción los sub 14 que se extenderá del miércoles 19 al lunes 24 de noviembre de noviembre en el mismo complejo.

Uno de los equipos marplatenses que estará jugando entre los 40 equipos femeninos participantes será Once Unidos. Entre los varones serán 25 los equipos que llegan a competir a esta instancia final. De la ciudad, serán Once Unidos y Mar Chiquita los representantes. Los dos mejores equipos clasificaran al Sudamericano de Clubes que se jugará a continuación.

