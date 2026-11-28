Cuatro mujeres acusadas de robar mercadería bajo la modalidad "mecheras" en la zona comercial de calle Güemes fueron aprehendidas por personal policial y notificadas de la formación de una causa penal.

Fue personal motorizado y del Comando de Patrullas Norte el que aprehendió a las cuatro mujeres de entre 20 y 30 años acusadas de sustraer prendas y otros artículos de un comercio ubicado en Güemes al 3000.

Según se informó, las sospechosas se dispersaron en distintas direcciones al advertir la presencia policial, pero fueron interceptadas en las inmediaciones y se recuperaron prendas deportivas, billeteras, accesorios, maquillajes y un bolso, entre otros elementos pertenecientes al comercio.

La investigación cuenta con registros de las cámaras de seguridad y desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la formación de causa por hurto en grado de tentativa, la notificación de las imputadas y su posterior libertad.