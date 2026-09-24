"Me lo llevo puesto": así engancharon a dos “mecheras” en el Puerto

Una distrajo a la vendedora y la otra robó: así actuaron dos “mecheras” en el Puerto

Un local de indumentaria femenina de la zona del Puerto fue víctima de un robo protagonizado por dos mujeres que actuaron bajo la modalidad conocida como “mecheras”.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en Padre Dutto 445, a una cuadra de la Comisaría Tercera, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En el video, al que tuvo acceso 0223, se observa cómo una de las mujeres mantiene una conversación con la vendedora para distraerla, mientras su cómplice aprovecha la situación para sustraer las prendas.

“Parece que uno trabaja para ellos”: la bronca de una comerciante tras ser víctima de un robo

En cuestión de segundos, la mujer que recorría el local se acerca a un perchero, toma un par de jeans que estaban doblados sobre una estantería y los esconde debajo de una bufanda. Luego, sale del comercio junto a su acompañante sin levantar sospechas.

Tras advertir lo ocurrido, la dueña de Lulita Indumentaria difundió las imágenes en sus redes sociales y expresó su indignación: “Hoy nos tocó nuevamente a nosotras. Nos levantamos todos los días para mantener un negocio en medio de tanta crisis y vienen estas hdp a llevarse lo que no es suyo”.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en Padre Dutto 445, a una cuadra de la Comisaría Tercera

En la misma publicación, agregó: “Fue solo una pila de jeans, pero la impotencia es total. Uno lo da todo cada día para que vengan estas mecheras a arruinarte la jornada. Parece que uno trabaja para ellos, que se la llevan siempre de arriba”.

El episodio generó preocupación entre los comerciantes de la zona, quienes aseguran que los hechos delictivos son cada vez más frecuentes y que, pese a las medidas de seguridad que implementan, continúan siendo víctimas de robos.