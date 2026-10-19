Atraparon a “mecheras” en supermercado cuando intentaron escapar

Dos mujeres que intentaron sustraer dos bolsos deportivos de un hipermercado en la avenida Constitución fueron aprehendidas el domingo a la tarde por personal policial tras un llamado al 911 de los empleados de seguridad del local.

Efectivos de Comando de Patrullas Norte redujo a las dos mujeres que tenían en su poder dos bolsos deportivos marca Everlast valuados en 130 mil pesos que, minutos antes, habían escondido, entre sus piernas.

“Un empleado de seguridad manifestó que un cliente había advertido comportamientos sospechosos de ambas mujeres en el sector de prendas y según su relato, las sospechosas habrían atravesado la línea de cajas sin abonar los productos y, al ser interceptadas, una de ellas habría intentado escapar”, dijeron autoridades policiales.

Tiene 37 y 20 años.

De acuerdo con lo informado, el personal de seguridad logro retenerlas y recuperar dos bolsos deportivos negros que llevaban ocultos entre sus prendas y con la colaboración de una efectivo policial femenina, se realizaron las diligencias de identificación y los controles preventivos correspondientes. Además, entre sus prendas fue hallado un desbloqueador de alarmas casero.

Según los registros aportados en la investigación, la mujer de 37 años registraba procesos anteriores por tentativa de homicidio –por el que cumplió una condena de cinco años de prisión- y encubrimiento de robo de motovehículo, robo agravado por el uso de arma blanca en poblado y en banda, y tentativa de robo.

La mercadería fue recuperada.

Por su parte, la mujer de 20 años registraba procesos anteriores por robo agravado por el uso de arma blanca, tentativa de robo, hurto simple en comercio y resistencia a la autoridad, además de una causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión de ambas por el delito de hurto en grado de tentativa y el traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán.