Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel después de un dramático episodio en la cancha

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre de 2026 a los 30 años. El club canario confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, después de una dramática situación que se había vivido durante el partido frente al FC Andorra y que mantuvo en vilo a compañeros, rivales e hinchas.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", comenzó el comunicado del Tenerife para informar el fallecimiento de su futbolista, ocurrido a las 8 de la mañana. La institución expresó su tristeza por el desenlace y acompañó a la familia y a los seres queridos del delantero en medio de un momento de enorme conmoción para todo el mundo del deporte.

Todo ocurrió en los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando el marcador estaba 2-2. En una jugada que podía terminar en una oportunidad de gol para el conjunto local, Jesús de Miguel fue a disputar una pelota larga y se encontró con la salida del arquero visitante, Jesús Owono. El guardameta impactó con su rodilla en el pecho del atacante y el futbolista quedó tendido sobre el campo de juego, mientras jugadores de ambos equipos reclamaban desesperadamente asistencia médica.

La atención se prolongó durante más de 20 minutos en las inmediaciones del estadio. Según la información difundida, el delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado a un hospital cercano para intentar estabilizar su estado de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el Tenerife terminó confirmando la noticia más dolorosa. El encuentro había quedado suspendido después del dramático episodio y ahora resta conocer las resoluciones oficiales sobre su situación deportiva.

El fútbol español también comenzó a expresar su acompañamiento a la familia del jugador, mientras crece la expectativa por las medidas que se tomarán respecto del partido entre Granada y Tenerife, previsto para este sábado y cuya suspensión aparece como una posibilidad. Además, se esperan homenajes en distintos estadios del país para recordar al delantero. En su comunicado, el club canario pidió respeto por la intimidad de los familiares y agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas. Una noticia devastadora que golpea al Tenerife y enluta a todo el fútbol español.