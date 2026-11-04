Real Madrid sorprendió al sumar a la Junta Directiva a una estrella del deporte

Nadal usó una foto de él chiquito, con la ropa del Real Madrid, para agradecer la invitación.

El Real Madrid sorprendió al confirmar la noticia de que el histórico tenista español Rafael Nadal se sumó a la Junta Directiva.

“Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”, expresó el club “Merengue”.

Además, destacaron: “Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”.

Por último, hicieron énfasis en que "todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo".

El mallorquín, quien finalizó como número 1 del mundo en las temporadas 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019 y que además ganó 22 títulos de Grand Slam, se mostró muy emocionado en sus redes sociales.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid", comenzó Nadal. Y cerró: "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".