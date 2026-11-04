Real Madrid sorprendió al sumar a la Junta Directiva a una estrella del deporte
El "merengue" emitió un comunicado en el que informa el ingreso de una de las máximas glorias del tenis a la vida institucional del club.
Por Redacción 0223
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El Real Madrid sorprendió al confirmar la noticia de que el histórico tenista español Rafael Nadal se sumó a la Junta Directiva.
“Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”, expresó el club “Merengue”.
Además, destacaron: “Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”.
Por último, hicieron énfasis en que "todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo".
El mallorquín, quien finalizó como número 1 del mundo en las temporadas 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019 y que además ganó 22 títulos de Grand Slam, se mostró muy emocionado en sus redes sociales.
"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid", comenzó Nadal. Y cerró: "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".
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