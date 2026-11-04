Un jugador argentino salió a respaldar al arquero que produjo el choque que terminó con la muerte del delantero español

Lo que comenzó como un choque durante un partido de la segunda división española terminó en una tragedia que golpeó de lleno al fútbol. Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, murió a los 30 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un rodillazo en la mitad de la cancha. El episodio tuvo como protagonista al arquero Jesús Owono, quien quedó en el centro de las críticas y los señalamientos.

En medio de la conmoción, Lautaro Spatz, defensor argentino del Andorra FC y uno de los primeros futbolistas que asistió al delantero, decidió expresarse públicamente. El exjugador de Defensores de Belgrano, que rápidamente pidió el ingreso de los médicos, compartió una carta en sus redes sociales para transmitir su dolor por lo ocurrido y acompañar a los seres queridos de la víctima.

“Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos en los que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”, escribió en el comienzo de su mensaje.

Luego, Spatz dedicó unas palabras a la familia de De Miguel y al entorno del Tenerife: “Quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús. Así como a toda la familia chicharrera y a toda la familia del fútbol”, expresó. Además, reconoció que el plantel del Andorra atraviesa horas muy difíciles: “Estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”.

El defensor también aprovechó la publicación para respaldar a Owono, su compañero y amigo, ante los cuestionamientos que recibió tras el episodio: “Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, manifestó, en una clara muestra de apoyo al arquero.

Por último, Spatz remarcó el carácter fortuito de lo sucedido y pidió respeto para quienes atraviesan el duelo: “En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi”, concluyó.