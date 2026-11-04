El preocupante momento de Flor de la V: “Tengo miedo de salir a la calle con mis hijos”

Flor de la V abrió Los profesionales con Flor con un fuerte descargo por el ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Después de ver los videos que circularon en redes sociales, donde un grupo de adolescentes las increpa y agrede, la conductora se plantó. Y reclamó que la Justicia investigue lo sucedido e identifique a los responsables.

“Esto fue organizado. Fueron a atacar a un grupo de mujeres que estaban trabajando en los lagos de Palermo”, denunció en su programa. Y, todavía conmocionada, agregó el impacto emocional que le generó. “Esto yo nunca en mi vida lo vi. Estoy completamente sorprendida. ¿A dónde ha llegado la violencia?. Después nos preguntarán por qué marchamos. Marchamos por este tipo de cosas”.

La actriz y conductora habló de sus sensaciones tras el ataque transfóbico de Palermo

Horas después de su descargo, Flor también se sinceró junto a Marina Calabró en el ciclo radial de la periodista en El Observador. Y contó cuánto la afectó todo lo sucedido, con una mezcla de indignación pero también con mucho temor por su seguridad. Una situación que definitivamente se salió de control y que se volvió muy delicada.

“No fue algo espontáneo. No fue que unas personas se cruzaron un grupo de chicas trans y decidieron agredirla. Esto fue pensado, fue organizado, orquestado… y para diversión”, comenzó explicando Flor. Fue entonces cuando llegó la confesión más fuerte de De la V, a flor de piel por lo que pasó con las chicas trans y el nivel de violencia que está instalado. “Yo te juro. Hace mucho que no decía esto, pero hoy tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de andar con mis hijos. Tengo miedo. Y no quiero tener miedo”.

El reclamo de Flor de la V luego del ataque transfóbico en Palermo: “La sociedad tiene una deuda pendiente con nosotras”

“Cuando se hizo la identidad de género en 2012, imaginate, uno creía que ya tener documento nos ponía. Bueno, se fue por otra ley más, el ‘cupo laboral’ que obligaba. Y no se cumple, no se cumple ni en el ámbito privado ni en el estatal. Entonces, hay algo que sigue existiendo y tiene que ver con la discriminación y la estigmatización con nuestro colectivo”, cerró Flor, conmocionada por lo sucedido.