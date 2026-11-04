De Tini a Nicky Nicole: el pop local repudió el brutal ataque transfóbico

Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Nicki Nicole, destacadas figuras de la música urbana y pop, han alzado su voz en contra del violento ataque transfóbico que tuvo lugar en el barrio de Palermo. El hecho, calificado como "cacería de trans", ocurrió en las cercanías de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en las proximidades de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde un grupo de 60 jóvenes persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.

Los agresores no solo lanzaron objetos como palos, ramas, piedras y conos de tránsito hacia las trabajadoras sexuales, sino que también grabaron las agresiones para difundirlas en redes sociales. Según testimonios de las víctimas, las agresiones se intensificaron cuando estas intentaron responder verbalmente.

Una de las primeras en denunciar lo ocurrido fue Lali Espósito quien lamentó el tratamiento del tema en los medios de comunicación al compararlo con la mayor difusión que estaban teniendo escenas de su casamiento íntimo con Pedro Rosemblat.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Personas trans que están trabajando en la calle”, criticó Lali.

“Lo que pasó con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia”, escribió María Becerra, y exigió que este tipo de ataques “no pueden seguir pasando” y aseguró que “defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos”.

La cantante, que se prepara para cerrar la Marcha del Orgullo este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, pidió continuar “visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”, porque “el orgullo también es resistencia”. “Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria”, concluyó.

Por su parte, Tini Stoessel también lamentó la persecución contra el colectivo trans a la que le envió “amor, respeto y apoyo”. “¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo? ¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+?”, interpeló desde sus redes sociales.

“Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día. La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado”, cerró la Triple T.

Tras los ataques, la cantante Nicki Nicole pidió justicia por las víctimas y usó sus redes sociales para interpelar a la sociedad: “¿Cómo se puede cometer semejante acto de odio y violencia grabando todo, entre risas y disfrute, mientras golpean y humillan a alguien más? ¿Hasta cuándo? Repudio total", escribió.

Por otra parte, Emilia Mernes expresó su enojo por lo sucedido y compartió un mensaje a sus seguidores: “¡No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia! ¡No podemos permitir que estas cosas sucedan!”, convocó.