El Como de Nico Paz hizo historia en Francia: gol de Enzo Fernández para el City

Nico Paz sacó una remera para recordar a Jesús De Miguel, el futbolista español que falleció por el choque en un partido.

En una histórica jornada de la Champions League, el Como de Cesc Fàbregas y Nico Paz, quien hizo un gol y una asistencia, aplastó 9-1 al Lens como visitante y sigue firme en el torneo.

Anastasios Douvikas brilló con un hat-trick y Nico Paz aportó gol y asistencias en una paliza que completaron Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina y Papaccioli, mientras que Ruben Aguilar descontó para los franceses.

Real Madrid mantiene su puntaje ideal en la Champions League tras vencer por 3 a 2 al AEK Atenas con un agónico golazo, mientras que el Fenerbahçe quebró el invicto del Liverpool con una remontada épica por idéntico marcador en Estambul.

En Grecia, el local golpeó primero con un remate al arco de Aboubakary Koïta, a pase de Luka Jović, después de que Thibaut Courtois le atajara un disparo a Mijat Gacinovic. El Madrid reaccionó: tras un gol anulado a Jude Bellingham, el propio inglés empató de taco a los 31 minutos, asistido por Marc Cucurella. En el complemento, Lazaros Rota salvó en la línea un disparo de Cucurella tras una jugada de Kylian Mbappé y, pese al dominio merengue, Stavros Pilios volvió a adelantar al AEK tras un desborde de Koïta. Los blancos respondieron rápido con un gol de Mbappé, a pase de Denzel Dumfries tras un filtro de Bellingham, y, cuando parecía que el empate sería definitivo, Federico Valverde selló el 3 a 2 definitivo con un potente misil desde fuera del área.

En Turquía, Liverpool abrió la cuenta con el debut goleador de Trey Nyoni, pero Mason Greenwood igualó rápido para Fenerbahçe. En la segunda mitad, Alexander Isak puso el 2 a 1 con un cabezazo ante Ederson, pero el 'Canario' reaccionó: Archie Brown empató a 17 minutos del final y Vedat Muriqi decretó de cabeza el 3 a 2 final, lo que cortó el paso perfecto de los ingleses.

Por su parte, el Manchester City superó 3-2 al RB Leipzig a domicilio gracias a un autogol de Lukeba, un cabezazo de Enzo Fernández y la definición decisiva de Erling Haaland a poco del final, neutralizando los tantos de Baku y Nusa para el equipo de Demichelis.

Finalmente, el Arsenal venció 2-1 al Slavia Praga en República Checa con una gran actuación de Viktor Gyökeres, quien asistió a Noni Madueke en el primer gol y anotó el segundo tras una pared. El descuento tardío de Wiktor Norwak no evitó el triunfo de los Gunners, que se mantienen firmes en los puestos de vanguardia.

Otros resultados

Borussia Dortmund 2-1 Real Betis



Porto 4-1 Napoli



PSV 1-2 Club Brujas



Viking 4-1 Sabah



