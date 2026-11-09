Los Juegos Evita generaron más de $6.000 millones en Mar del Plata

Los Juegos Nacionales Evita generaron un movimiento económico superior a los 6.000 millones de pesos en Mar del Plata, según una estimación de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco). El cálculo contempla el impacto de los participantes, familiares y acompañantes durante los cinco días de competencia.

Desde la cámara destacaron los cinco días de los Juegos Evita.

Desde la entidad destacaron que la actividad deportiva, cultural y turística volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para atraer visitantes y generar movimiento comercial durante todo el año.

A los Juegos Evita se sumaron las Olimpíadas Nacionales e Internacionales de Policía, las Copas Argentinas de Vóleibol en Chapadmalal y distintos torneos regionales.

También destacaron la media Maratón donde 11.000 inscriptos de otras localidades.

También tuvo una importante convocatoria el Medio Maratón de Mar del Plata que se realizó este domingo, donde reunió alrededor de 13.000 inscriptos. De ese total, unos 11.000 llegaron desde otras localidades, destacaron desde la entidad.

El movimiento también estuvo acompañado por el Festival Internacional de Cine, recitales, espectáculos y propuestas gastronómicas como el festival Mardel Burger, realizado en Villa Mitre.

Otro de los eventos que señalaron en estos días de crecimiento fue el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata.

Desde la cámara señalaron que estos acontecimientos se reflejaron en la actividad de los comercios, la gastronomía y los principales paseos de la ciudad.

En cuanto al alojamiento, la entidad indicó que la ocupación hotelera durante el sábado y domingo rondó el 70%. Sin embargo, advirtió que ese porcentaje no contempla necesariamente los alquileres temporarios, departamentos particulares y viviendas ofrecidas mediante plataformas digitales.

El reclamo por más vuelos directos a Mar del Plata

En su evaluación, la Cámara también planteó la necesidad de avanzar en una política de conectividad aérea permanente, con vuelos directos desde distintas provincias y países limítrofes.

Desde CAMEO destacaron que deberían hacerse más eventos culturales.

Desde la entidad consideraron que las conexiones no deberían limitarse a la temporada de verano y reclamaron un trabajo conjunto entre los sectores público y privado y las compañías aéreas.

"La conectividad aérea debe entenderse como una herramienta estratégica para el desarrollo económico, la generación de empleo y el crecimiento permanente de Mar del Plata", sostuvo Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco.

Además marcaron la importancia de habilitar más vuelos.

Por último, la entidad insistió en la importancia de sostener una agenda de congresos, competencias deportivas, encuentros profesionales, espectáculos y actividades culturales durante los doce meses del año.