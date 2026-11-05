Motociclista atropelló a una adolescente que compite en los Juegos Evita

Una adolescente de 15 años oriunda de la provincia de Misiones que participa de los Juegos Evita fue atropella este jueves por un motociclista en el centro y debió ser atendida en un puesto sanitario.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Buenos Aires y Belgrano cuando una moto Zanella Styler 150 colisionó a la joven: cuando personal del Comando de Patrullas arribó halló a los dos protagonistas del siniestro tirados en el lugar.

Los papeles de la moto estaban en regla.

Una ambulancia trasladó a la menor al puesto sanitario Las Toscas para su atención médica mientras que personal de Tránsito hizo el test de alcoholemia al conductor de la motocicleta, de 30 años. El resultado fue negativo y presentó la documentación en regla de la moto.

Desde la fiscalía de Delitos Culposos se dispuso la notificación de formación de causa al conductor por el delito de lesiones culposas y la realización de las actuaciones de rigor.