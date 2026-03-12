Encontraron al hombre con esquizofrenia que estaba desaparecido: se cayó de una cantera de Batán y está internado en coma

Después de varias horas de incertidumbre, el hombre de 43 años que padece esquizofrenia y se encontraba desaparecido fue localizado internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende de Mar del Plata tras sufrir un grave accidente.

Desde el entorno del hombre confirmaron a este medio que en las últimas horas Pascual Rafael Raffa sufrió una caída de altura de 15 metros en una de las canteras de Batán, localidad en donde había sido visto el miércoles por la noche.

Según pudo saber 0223, el hombre fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y derivado de urgencia al área de Neurocirugía. "Está en coma y entubado. Le acaban de operar la cabeza", confirmaron sus allegados.

Tal como se informó, Pascual Rafael había sido visto por última vez el miércoles por la noche en las afueras del complejo penitenciario de Batán, a donde intentó ingresar. En las imágenes –filmadas desde la unidad penal- se ve cómo, claramente desorientado, el hombre grita “mamá” y no puede explicarle a los agentes dónde vive. Sin embargo, los uniformados le piden "que se vaya a su casa".

Luego de varios minutos, finalmente los policías lo ingresan al patrullero y parten. “Yo me enteré que lo encontraron y lo dejaron tirado en Parque Palermo. Ellos se tienen que haber dado cuenta que tiene un retraso madurativo. Tendrían que haber actuado diferente. Hicieron abandono de persona”, denunció su mamá.