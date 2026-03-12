Increíble persecución: lo chocó una 4x4 sin patente, escapó y colisionó de nuevo

La escena reportada por un lector de 0223 es una experiencia propia. Y peligrosa. Luego de que lo choquen, persiguió a una Ford Ranger que, sin patente, escapó a toda velocidad.

"Si alguien lo conoce... Nos acaba de chocar de atrás y chocó un Gol", empieza la crónica de una persecución en vivo. La primera colisión fue contra su propio a auto, en Calabria y Galicia, pero según refirió después "chocó a dos autos más".

En el video, se ve al conductor persiguiendo a la camioneta. Se va la 4x4 por un camino de tierra e igual, arriba de su auto, insiste siguiéndolo por detrás.

Consultado por este medio, el conductor dijo que no le tomaron la denuncia ya que no hubo lesionados en el siniestro. "Circulaba sin la patente trasera, adelante tenía", refirió el damnificado.

La secuencia se dio en pleno mediodía del miércoles. "Nos pegó fuerte. Grabamos con el celular hasta que se llenó de tierra. Ahí se escapó la camioneta a toda velocidad", concluyó.