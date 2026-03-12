Escándalo: Nación remató un terreno frente al mar en sólo un minuto y con un único oferente

El terreno se ubica en una zona exclusiva de La Perla, con vista al mar.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) remató un terreno en una zona exclusiva de La Perla, en el marco de un proceso de desprendimiento de bienes inmuebles a cargo del Estado nacional, donde próximamente se proyecta hacer lo mismo con los lotes de la Canchita de los Bomberos.

El remate, realizado el miércoles por la tarde de manera online, solamente contó con un interesado, un vecino de Mar del Plata de apellido Masia, quien se quedó con el terreno ubicado en el boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Beruti y Santa Cruz, a metros del exAsilo Unzué.

El lote en cuestión también tiene acceso desde Jujuy y consta de una superficie de 453 m² según título, aunque la superficie real es considerablemente menor, estimada en 258 m², ya que una parte se encuentra afectada a la traza de la vía costera.

Al haber un solo inscripto, el remate duró apenas un minuto, en el que el oferente presentó una oferta de 249.491 dólares, propuesta similar al precio base establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El monto llamó particularmente la atención por lo elevado, al tratarse de un terreno baldío, más allá de su exclusiva ubicación. Se estima que el valor se explica por el potencial inmobiliario del sector, que en los últimos años mostró un fuerte crecimiento con el desarrollo de edificios de departamentos con vista al mar.

Un ensayo antes del acto principal

La subasta a cargo de la Aabe tiene un impacto menor frente a una segunda que se encuentra en proceso administrativo. Es que el organismo presidido por Tania Yedro tiene previsto rematar dos terrenos de una hectárea que integran la conocida como Canchita de los Bomberos, en Parque Luro.

En octubre se conoció el Decreto 765/25 del presidente Javier Milei, mediante el cual se autorizó a la Aabe a disponer, enajenar y/o transferir 15 inmuebles del Estado nacional, incluidos los del parque público, habilitando así los trámites para su remate.

La Aabe prepara un segundo remate, polémico: el de la Canchita de los Bomberos.

La iniciativa generó un fuerte rechazo en vecinos de la zona que utilizan las instalaciones periódicamente, en uno de los pocos espacios verdes públicos del sector costero norte entre Plaza España y Constitución. La circunstancia también tuvo su reflejo en el ámbito político, donde diferentes proyectos buscan evitar el remate, por ejemplo modificando su estatus y afectándolo catastralmente como plaza pública, lo que impediría el desarrollo de un proyecto inmobiliario.