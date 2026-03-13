Trabajo en equipo: la corriente se llevaba a un hombre y guardavidas de otra playa se sumaron al heroico rescate

Una vez más, el operativo de seguridad en las playas y el trabajo de los guardavidas fue clave para salvar a un bañista. En este caso, se dio con un señor de unos 60 años en la zona norte de Mar del Plata.

Precisamente, el evento se desarrolló en Bahía Bonita. Pero no sólo el equipo de esa playa se metió al mar para realizar el rescate: de las casillas de los balnearios linderos llegaron refuerzos que, sin dudarlo, colaboraron en un gran trabajo en equipo.

Según le contaron testigos a 0223, "el hombre no estaba descompensado pero se cansó de brasear. El mar estaba bravo y él no tenía fuerzas para salir". Visibilizando el contratiempo de la víctima, los guardavidas corrieron hacia el mar.

El hecho ocurrió a las 13 horas del jueves. Vale aclarar que, lejos de la masiva concurrencia a playas de enero y febrero, en marzo y sobre todo en el turno mañana, la concentración de los guardavidas en su trabajo es vital.

En este caso, no solo los de la propia playa donde se dio el incidente, sino junto a compañeros de otra lograron el rescate exitoso.