Video: guardavidas realizaron un espectacular rescate a 3 nenes que se ahogaban en el mar

Guardavidas de las playas de Punta Mogotes protagonizaron un espectacular operativo para rescatar a tres nenes que se habían adentrado en el mar y no podían salir por sus propios medios.

En su cuenta de Instagram, los guardavidas de ese sector del sur de Mar del Plata publicaron un video del rescate, ocurrido este fin de semana, cuando los tres menores aparentemente se separaron del cuidado de sus padres y cayeron en una canaleta, no pudiendo hacer pie.

“Como siempre a eso del mediodía, con una bajante extraordinaria del mar, la canaleta a unos pasos de la orilla, calor y turistas, son una combinación explosiva”, relataron en un video.

El operativo, que incluyó sogas y guardavidas de los balnearios 10, 11, 12 y bajada plaza 3, exitosamente sacó a los pequeños del mar, logrando como es habitual, el meritorio aplauso de toda la gente de la playa.

La situación fue por lejos, diametralmente opuesta a la vivida el pasado viernes por los guardavidas de la Playa Varese, que sacaron a un hombre del mar y lejos de agradecerle, los agredió a trompadas. Por su violenta y singular acción, fue aprehendido por la policía.