De la UCR, el PJ, el PRO y LLA: intendentes bonaerenses celebran un segundo encuentro por el desarrollo regional

El encuentro de los intendentes del interior bonaerense celebrado en Ayacucho.

Tras la primera cumbre celebrada en Chascomús a principios de febrero pasado, representantes e intendentes de municipios del interior bonaerense participaron este viernes en Ayacucho de un segundo encuentro del denominado Foro Regional de Municipios para el Desarrollo y el Crecimiento (FRICDe), un espacio de cooperación entre gobiernos locales que busca articular políticas para el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la gestión pública en ciudades intermedias y que cuenta con el apoyo del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La iniciativa reunió en esta oportunidad a representantes de 28 distritos y continúa ampliando su alcance: hasta el momento 52 municipios se incorporaron formalmente al foro y otros 68 manifestaron su interés en sumarse, con participación de intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos.

El encuentro se enmarca en una agenda anual de trabajo que combinará reuniones políticas entre intendentes con mesas técnicas de los equipos municipales, orientadas a intercambiar experiencias y abordar problemáticas comunes vinculadas al empleo, la infraestructura, el ambiente, la planificación urbana y el crecimiento de las ciudades del interior.

Representantes de 28 distritos bonaerenses reunidos en Ayacucho.

La palabra del intendente anfitrión y del jefe comunal promotor del foro

Durante la apertura, el intendente anfitrión de Ayacucho, Emilio Cordonnier, destacó la importancia de consolidar este ámbito de cooperación entre distritos impulsado por su par de Chascomús, Javier Gastón. “Quiero agradecer especialmente a Javier por la invitación a aquella primera reunión y por la generosidad de poder estar realizando hoy este foro en Ayacucho. La idea es ir dándole forma a este espacio entre todos, con una mirada puesta en el desarrollo productivo y el crecimiento de nuestras localidades”, expresó.

Por su parte Gastón hizo un repaso del origen de la propuesta y remarcó la necesidad de generar instancias de intercambio entre municipios que enfrentan desafíos similares. “Necesitamos generar estos espacios de encuentro para hablar de las cosas que pasan en nuestras comunidades, fortalecer nuestras capacidades institucionales y compartir las buenas prácticas que desarrollamos en cada municipio”, señaló.

En esa línea el jefe comunal de Chascomús agregó que buena parte de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos locales surgen en contextos de recursos limitados. “Muchas veces hacemos cosas más con creatividad que con herramientas económicas, y esas experiencias tienen que ser compartidas para que todos podamos utilizarlas”, sostuvo.

Gastón (izquierda de la imagen) junto al intendente anfitrión, Emilio Cordonnier.

Presencia y apoyo del gobierno bonaerense de Axel Kicillof

La jornada contó también con la presencia del titular del Ministerio de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien destacó la relevancia de la cooperación entre distritos para potenciar el desarrollo regional.

Durante el encuentro se presentó además un documento de trabajo que propone identificar problemas concretos de gestión municipal para construir una agenda compartida de fortalecimiento institucional entre los municipios participantes.

Las actividades incluyeron exposiciones de funcionarios provinciales, organismos de cooperación y equipos técnicos municipales, así como instancias de intercambio orientadas a detectar experiencias replicables y buenas prácticas de gestión.

Bianco al tomar la palabra durante el encuentro político celebrado en Ayacucho.

Lo que viene para el foro de intendentes

Como parte de la dinámica del foro, los participantes acordaron que el próximo encuentro presencial de intendentes se realizará en julio, mientras que en el período intermedio se pondrán en marcha mesas de trabajo virtuales entre los equipos técnicos de los municipios.

El objetivo es profundizar el intercambio de diagnósticos, metodologías y herramientas de gestión en áreas prioritarias, consolidando al FRICDe como un espacio permanente de cooperación entre municipios del interior bonaerense.