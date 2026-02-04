Consenso regional entre intendentes para crear un foro de desarrollo con apoyo de CAF

El encuentro regional de intendentes celebrado en Chascomús junto a autoridades de CAF.

Intendentes de diferentes distritos de la región participaron de un encuentro regional en el que coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación política entre municipios para enfrentar los desafíos comunes que atraviesan las ciudades intermedias y pequeñas.

Durante la reunión, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, propuso la creación del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (FRIDEC), un ámbito pensado para consolidar una agenda política compartida, más allá de las pertenencias partidarias, con foco en el desarrollo, la planificación y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

Gastón, micrófono en mano, anfitrión del encuentro de intendentes en Chascomús.

La iniciativa plantea encuentros periódicos entre jefes comunales y equipos técnicos, con el objetivo de coordinar acciones en áreas estratégicas como empleo, infraestructura, ambiente y crecimiento urbano, y de generar consensos que permitan potenciar el desarrollo regional.

En ese marco, el secretario de Modernización y Gestión Pública de Chascomús, Pablo Nápoli, impulsó la posibilidad de avanzar en la conformación de un consorcio regional, con el acompañamiento de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para fortalecer la cooperación intermunicipal y facilitar el acceso a asistencia técnica y financiamiento para proyectos estratégicos.

El encuentro contó con la participación de representantes de CAF y autoridades provinciales, quienes destacaron la importancia de la integración regional y el trabajo coordinado entre municipios como herramienta clave para el desarrollo sostenible.

El encuentro regional fue valorado como un primer paso político relevante hacia la conformación del FRIDEC, con la expectativa de consolidar un espacio de diálogo y acción conjunta que permita a los municipios de la región tener mayor capacidad de gestión, planificación y representación frente a los desafíos actuales.

El panel de exposiciones con intendentes y funcionarios de CAF.

Los intendentes presentes en el encuentro regional celebrado en Chascomús