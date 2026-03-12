Adriana Donzelli: “El peronismo tiene que ser un partido abierto que contenga todas las voces”

A pocos días de las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en Mar del Plata que se realizarán este domingo 15 de marzo, la candidata a presidenta por la Lista 6 “Peronismo Derecho al Futuro”, Adriana Donzelli, se mostró optimista respecto al cierre de la campaña y aseguró que la propuesta que encabeza busca construir un espacio “amplio, plural y con nuevas voces”.

Respaldada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y por diversos movimientos sindicales y sociales, Donzelli sostuvo que en este tramo final de la campaña percibe “mucha esperanza y expectativa” entre los afiliados.

“Se ha generado una convocatoria muy plural y la posibilidad de construir un proyecto para el justicialismo de Mar del Plata que incluya a distintos sectores, que contenga lo mejor de nuestra historia peronista pero también nuevas voces, nuevas dirigencias y mayor participación de mujeres y juventudes”, afirmó.

En relación a la situación interna del partido, la dirigente señaló que muchos militantes plantean la necesidad de transformar al PJ local en un espacio más abierto y participativo. “El peronismo es por naturaleza movimientista y lo que se está reclamando es un partido amplio, donde haya lugar para el debate, la formación y la expresión de distintas miradas”, sostuvo.

Según explicó, uno de los desafíos es lograr una síntesis entre las diferentes corrientes del espacio político en torno a ejes centrales como “la defensa de la democracia, de los trabajadores, de la educación y de los derechos humanos”.

En ese marco, consideró que la realización de una elección interna es una señal positiva. “Cuando las diferencias no se pueden resolver de otra manera, la interna es un ejercicio democrático muy sano y fortalece la vida partidaria”, remarcó.

Críticas al gobierno de Milei

Donzelli también fue muy crítica con el rumbo del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al que acusó de aplicar políticas que afectan directamente a amplios sectores sociales.

“Es un gobierno que está hambreando, saqueando y recortando derechos. Lo anunciaron en campaña y hoy lo están llevando adelante con una brutalidad que golpea a jubilados, trabajadores y estudiantes”, cuestionó.

La candidata señaló que, frente a ese escenario, el peronismo debe reconstruir una fuerza política capaz de disputar el poder en 2027. En ese sentido, destacó el liderazgo del gobernador bonaerense.

“Hoy encontramos en Axel Kicillof al referente más nítido del proyecto que debe impulsarse hacia adelante. Necesitamos consolidar una fuerza que pueda enfrentar estas políticas y reconstruir los derechos cuando termine este gobierno”, afirmó.

Con algunos gestos de diálogo con dirigentes de la talla de Miguel Ángel Pichetto a nivel nacional, Donzelli consideró que "hay que seguir ampliando, construir una fuerza mayoritaria capaz de disputar el poder y llevar adelante las políticas de reconstrucción que el país va a necesitar". "Nadie puede resolver estos problemas enormes de manera aislada”, planteó.

También subrayó la importancia de volver a conectar con sectores sociales que históricamente fueron parte de la base electoral del peronismo. “Trabajadores, jóvenes, jubilados y mujeres están siendo fuertemente perjudicados por las políticas nacionales. Hay que convocarlos nuevamente como protagonistas de una transformación”, sostuvo.

El desafío de gobernar Mar del Plata

Más allá de la interna partidaria, Donzelli aseguró que el gran desafío del peronismo en la ciudad es construir un proyecto político capaz de gobernar Mar del Plata.

“Es una ciudad cada vez más desigual, con más abandono por parte del Estado municipal. Necesita un proyecto integrador que piense en las personas y en el desarrollo productivo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el distrito tiene potencial para convertirse en uno de los motores económicos de la provincia, aunque para ello se necesita una planificación distinta. “Mar del Plata tiene absolutamente todo para brindarle una mejor calidad de vida a sus habitantes y aportar al desarrollo provincial y nacional. Pero para eso hace falta un proyecto político que piense la ciudad de otra manera”, remarcó.

Convocatoria a votar

De cara a la elección interna del próximo domingo, en la que 31.347 afiliados están habilitados para votar, Donzelli convocó a participar activamente.

“Es fundamental que los afiliados se expresen. La vida democrática del partido fortalece al peronismo y nos permite decidir entre todos cuál debe ser la conducción y el rumbo que queremos”, concluyó.

Las urnas definirán el futuro inmediato del justicialismo local y, para la candidata de la Lista 6, también marcarán el punto de partida para reconstruir la organización partidaria en los barrios de Mar del Plata y Batán.