Gastó los ahorros de su hijo de 10 años para pagar su casamiento y la Justicia lo obligó a devolvérselos

Gastó los ahorros de su hijo para pagar su boda y la Justicia lo obligó a devolvérselos.

Un insólito hecho llegó hasta Tribunales en China. Un hombre utilizó los ahorros de su hijo de 10 años para financiar el festejo de su segundo casamiento y cuando la madre del niño se enteró, lo denunció. Ahora la Justicia determinó que tendrá que devolverle todo el dinero y, además, pagarle intereses.

El caso ocurrió en la provincia de Henan. Xiaohui, el nene que durante años había ahorrado el dinero que le daban en los sobres rojos de Año Nuevo, una tradición popular del país, llegó a juntar 82 mil yuanes, lo que serían unos 16 millones de pesos argentinos.

El dinero estaba depositado en una cuenta bancaria a su nombre, pero un día su madre la revisó y descubrió que estaba en cero. La mujer decidió hacer la denuncia, pero la investigación del caso reveló lo peor: había sido el padre el que retiró todo.

El tribunal que intervino en el caso consideró que el hombre, que gastó el dinero en su casamiento, había actuado de manera indebida. La decisión se basó en el nuevo Código Civil chino, que protege los bienes de los menores incluso frente a decisiones de sus propios progenitores.

En China, las niñas y niños tienen una participación muy temprana en el manejo de su plata. La legislación establece que, a partir de los ocho años, pueden administrar sus bienes para fines educativos o recreativos, lo que refuerza la protección legal de sus ahorros.

El abogado defensor del padre argumentó que el dinero provenía originalmente de aportes de los adultos del entorno familiar. El acusado, además, sostuvo que la denuncia había sido impulsada por su exesposa con el único objetivo de perjudicarlo.

Sin embargo, el Tribunal de Zhengzhou resolvió que el padre debía devolver los 82 mil yuanes completos y pagar los intereses correspondientes a su hijo, al considerar que el dinero pertenecía exclusivamente al menor.