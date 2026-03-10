Apareció otra víctima de las gitanas estafadoras: “Me daba vergüenza denunciar”

El caso de Merlín Díaz, la peluquera que se suicidó después de enterarse que había sido estafada por tres gitanas, sigue causando conmoción en todo el país. Las estafadoras están prófugas y las autoridades desplegaron un fuerte operativo de búsqueda en toda la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, se dio a conocer un nuevo testimonio, de una mujer que fue estafada por la misma banda junto a otras cinco amigas. El hecho ocurrió en el 2022 y lo llevaron a la justicia, pero según confirmó tardaron más de lo pensado "por temor a que nadie tomara en serio lo que les había pasado".

La denunciante contó en Telenoche que el fraude implicó una pérdida económica considerable, pero también un daño emocional. “Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable. Lo callé durante muchos años. Te da vergüenza ir a denunciar”, contó en diálogo con el mencionado medio.

“Leía comentarios de la gente y decían que somos ignorantes. Soy una persona adulta, tengo una carrera universitaria y dos posgrados. Creía que tenía el control de la situación porque en todo momento pensé que la plata estaba en mi casa, pero no la tenía en mi casa. Me creía la más viva de todas”, expresó la denunciante.

Y agregó: “La manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas. Hasta el día de hoy no me puedo perdonar lo que hice”. Además contó que otras cinco amigas pasaron por lo mismo que ella: “Hubo gente que no denunció porque los maridos no sabían. Era plata que quizás tenían guardada porque era de la familia”.

Las gitanas acusadas son Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Por el momento se encuentran prófugas y bajo investigación por el suicidio de la peluquera estafada.