Aldosivi cayó 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia

El equipo de Facundo Oreja no pudo en su visita a Junín y ya son diez partidos consecutivos en los que no pudo sumar de a tres.

Aldosivi cayó 2-0 ante Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Eva Perón de Junín

Un arranque de partido muy dinámico, en el que ambos equipos tuvieron oportunidades de llevar peligro al arco rival. La más clara en los primeros veinte minutos fue la que tuvo Villalba, el mediocampista del local, que ensayó un remate desde afuera del área y obligó a una muy buena respuesta de Axel Werner para evitar el primer tanto de la tarde.

A los 28 minutos volvió a tenerlo el conjunto de Sava vía pelota parada. Zabala tiró un muy buen córner desde el sector derecho y Seyral la conectó de cabeza pero la pelota se fue cerca del palo derecho de Werner.

Dos minutos más tarde, Diego Churín le fue con la plancha muy fuerte a Fernando Román y si bien a primera vista parecía un simple pisotón, en la repetición se ve claramente como el delantero le dobló de manera peligrosa el tobillo. Por esta razón el árbitro del encuentro fue llamado por el VAR, revisó la jugada y Bruno Amiconi cambió la amarilla por roja por lo que el equipo local se quedó con un jugador menos.

Cuando parecía que el impacto de la tarjeta roja iba a ser negativo para el local, fue todo lo contrario ya que a los 44 minutos tuvo una buena jugada por el sector derecho, García tiró el centro al medio, y ledespués de una serie de rebotes la pelota le quedó a Zabala que desvió la trayectoria y puso el 1-0 para que Sarmiento gane 1-0 en el cierre de la primera parte.

En el segundo tiempo Oreja decidido a buscar el empate, realizó rápido cuatro cambios en los primeros veinte minutos con el ingreso de Guzmán y Cordero con mayor podería ofensivo.

A veinte minutos del final del encuentro, Esteban Rolón tiró un muy buen centro al segundo palo, ganó Palavecino de cabeza y la pelota se fue muy cerca del palo derecho del arco de Burrai.

A los 38 minutos de la segunda parte, Marabel tuvo la chance de ampliar la diferencia en el marcador a favor del equipo de Junín pero Werner voló para evitar el segundo tanto del encuentro. Pero la jugada no terminó allí ya que el rebote quedó en el borde del área grande, Insaurralde se decidió a encarar y fue derrivado por la defensa marplatense por lo que Amiconi cobró penal. El mismo lo cambió por gol Marabel para que Sarmiento se ponga 2-0 arriba en el marcador.

Con este resultado, Aldosivi sigue sin poder ganar, ya son diez encuentros, y se mantiene en el puesto 28 de la tabla de promedios con 38 puntos en 42 partidos disputados (solo por delante de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto). Mientras que en la tabla anual suma solo cinco puntos por los cinco empates conseguidos en los diez partidos disputados en el año (solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto).

El próximo encuentro para el "Tiburón" será el pendiente con Argentinos Juniors que hasta el momento se jugaría el 31 de marzo en el José María Minella a partir de las 15:30 horas probablemente ya con su nuevo entrenador.

Síntesis:

Aldosivi: 1-Werner; 4-Rodrigo González, 33-Zalazar, 28-Moya, 3-Román, 18-Rodríguez; 13-Gino, 32-Leys, 55-Martín García; 11-Palavecino, 9-Arias. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 1' Guzmán por Román, ST 12' Enrique y Rolón por González y Gino, ST 22' Cordero por Arias, ST 30' Villarreal por García.

Sarmiento: 1-Burrai: 29-Santamaria, 34-Seyral, 2-Insaurralde, 77-Pasquini; 5-Garcia, 11-Gomez, 15-Zabala, 25-Villalba; 27-Marabel, 9-Churin. DT: Facundo Sava.

Amarillas: ST 2' Gino (A), ST 36' Salle (S), ST 42' Marabel (S), ST 46' Leys (A) y Contrera (S), ST 49 Rolón (A)

Roja: PT 34' Churin (S)

Cambios: ST 26' Salle por Gomez, ST 31' Contrera por Zabala, ST 45' Magnin, Alaggia y Suarez por Marabel, Villalba y Pasquini.

Goles: PT 44' Zabala (S), ST 41' Marabel (S)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: “Eva Perón de Junín”.