El equipo de Claudio Úbeda se quedó con los tres puntos ante su clásico rival y encadena trece partidos sin perder.

En una nueva edición del Superclásico Argentino, el Boca de Claudio Úbeda le ganó 1-0 a River en el estadio Monumental durante la 15ª fecha del Torneo Apertura. El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal a cargo de Leandro Paredes, a los 50 minutos del primer tiempo.

El partido comenzó con ambos equipos presionando mucho y sin generar juego fluido en la primera media hora. El "Xeneize" fue tomando protagonismo a medida que sus mediocampistas se afianzaron, mientras que el equipo del "Chacho" Coudet mostró algunas inseguridades en defensa.

Cuando se terminaba la primera mitad, una jugada clave se produjo: Merentiel intentó un remate dentro del área y el balón impactó en el brazo extendido de Lautaro Rivero. Tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal a favor de Boca, que Paredes transformó en gol para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, la visita mostró un mejor rendimiento y generó varias oportunidades para aumentar la diferencia. Merentiel y Ascacíbar tuvieron chances claras, mientras que el "Millonario" se mostró incómodo y con dudas en la defensa. Maxi Salas tuvo una oportunidad de igualar con un mano a mano, pero no pudo concretar.

Úbeda, realizó cambios estratégicos para refrescar el mediocampo, ingresando a Changuito Zeballos, Belmonte, Ánder Herrera y Aranda. Por su parte, el DT de River, Coudet, también movió el banco con las incorporaciones de Galoppo y Freitas.

Una mala noticia para River fue la lesión de Sebastián Driussi, goleador del equipo durante la era Coudet, quien debió salir a los 17 minutos y fue reemplazado por Maxi Salas. Driussi era el único titular de River que había marcado goles en clásicos frente a Boca.

Con este triunfo Boca encadena 13 partidos sin perder y escaló al tercer lugar del Grupo A con 24 unidades. Mientras que en la tabla anual subió al sexto puesto y quedó a cinco de Independiente Rivadavia. Por su parte, River se mantiene con 26 puntos en el Grupo B en el segundo puesto; y en la tabla anual quedó en el tercer lugar.