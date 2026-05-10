El pibe de los milagros: San Beltrán salvó a River y lo metió en cuartos

Con un brillante Beltrán, el equipo del "Chacho" Coudet se quedó con los penales ante el "Ciclón" y se metió entre los ocho mejores del torneo.

River le ganó a San Lorenzo por penales 4-3 gracias a una actuación fenomenal de su arquero: Santiago Beltrán que atajó dos disparos del "Ciclón". El partido terminó 1-1 en los 90 minutos y luego en el alargue finalizó 2-2 para que definieran en la tanda desde los doce pasos, en donde el equipo de Eduardo Coudet tuvo a su guardián de los tres palos.

El encuentro tuvo un condimento particular: este fue que San Lorenzo se quedó con un jugador menos a los 31 minutos del primer tiempo cuando Realli le pegó un planchazo a Tomás Galvan y a instancias del VAR el jugador de la visita se fue expulsado.

Pero este no sería un impedimento para que San Lorenzo se ponga arriba en el marcador. A los 36 minutos el "Perrito" Barrios le tiró un gran centro pasado a Auzmendi y el atacante cabeceó cruzado para poner arriba al equipo de Gustavo Álvarez 1-0.

En la segunda parte, el ingreso de Juanfer Quintero le dio más juego y mejor pegada, algoque que necesitaba el "Millonario". A los 55 minutos una buena sociedad entre el colombiano y Marcos Acuña terminó en centro del cafetero para el lateral izquierdo que llegó al segundo palo y de volea puso el empate 1-1.

Con 35 minutos por delante, el local intentó llevárselo puesto con centros pero no consiguió llevar peligro al arco de Orlando Gill que fue una de las grandes figuras del encuentro y junto con Johan Romaña los dos artifices de que el "Ciclón" forzará el alargue.

Ya en los 30 minutos extra, todo parecía que iba a ser para el "Millo" pero no fue así. Nuevamente volvió a fallar la defensa de River en una pelota área y Fabricio Lopez metió un gran cabezazo para vencer a Beltrán y marcar el 2-1 a favor de San Lorenzo.

Sobre el final del alargue, Juanfer ensayó un centro al segundo palo que no terminó desviandose en nadie y Gill no pudo despejar por lo que terminó adentro del arco y fue el empate que forzó los penales.

En los penales con dos atajadas de Gill: a Galoppo y Kendry Páez; San Lorenzo tuvo doble match point para meterse en cuartos de final pero el "Ciclón" erró tres penales seguidos: dos por grandes atajadas de Beltrán y uno porque Perruzzi la tiró a las nubes; y quedó eliminado

De esta manera River tuvo que sufrir muchísimo para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura, y sin jugando bien consiguió el objetivo de meterse entre los ocho mejores. Su rival será el ganador de la llave de Vélez y Gimnasia de La Plata.