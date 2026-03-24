Pareja intentó robar en una obra en construcción en el barrio San José

Un hombre de 46 años y una mujer de 43 que entraron a robar a una obra en construcción en el barrio San José fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Matheu y Córdoba a donde arribó personal del Comando de Patrullas tras el aviso a la Central de Emergencias que alertaba sobre la presencia de intrusos en el lugar.

La pareja quedó aprehendida.

Los efectivos constataron que la puerta de ingreso había sido forzada y en el interior del predio localizar al sujeto que estaba en el segundo piso e intentó darse a la fuga. A unos cien metros del lugar interceptaron a una mujer que transportaba cableado eléctrico sustraído de la obra.

“En el lugar se hallaron además distintos elementos preparados para su sustracción, como herramientas y materiales de construcción”, agregaron.

Ambos imputados fueron puestos a disposición de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro que dispuso la formación de causa por el delito de tentativa de robo, su notificación y traslado a Tribunales.