Quisieron robar una obra en construcción y los descubrieron

Dos hombres que intentaron robar en una obra en construcción fueron aprehendidos el martes a la madrugada por personal policial que recorría la zona.

Cerca de las tres y media de la madrugada personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas de prevención en la zona de calles Falucho y España observó el ingreso de dos personas a una obra en construcción ubicada a pocos metros del lugar.

Si bien los sujetos intentaron ocultarse en el interior del lugar fueron reducidos por el personal que los trasladó a la comisaría.

La cerradura, forzada por los delincuentes.

Los individuos, de 36 y 34 años están en situación de calle y fueron notificado de la formación de una causa por robo en grado de tentativa y trasladados a Tribunales para prestar declaración.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro.