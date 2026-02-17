Forzó un alambrado y entró a robar a una obra en construcción

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Alvarado.

Un hombre, que el martes a la madrugada entró a robar a una obra en construcción en el barrio San José tras forzar el alambrado perimetral, fue aprehendido por personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911.

Fueron efectivos de la Comisaría Segunda los que arribaron a una obra en inmediaciones de las calles Yrigoyen y Alvarado. Tras el aval del capataz que había llegado al lugar ingresaron y redujeron al intruso.

El detenido tenía una barreta y una mochila con herramientas.

Con apoyo de otro móvil, se verificó que el alambrado perimetral estaba cortado y una chapa doblada, evidenciando signos de forzamiento.

El sujeto fue reducido en la planta alta sobre la medianera y tenía en su poder una barreta y una mochila con otras herramientas que fueron secuestradas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.