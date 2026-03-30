Identificaron al motociclista que murió frente a la Base Naval de Mar del Plata

El hombre murió en el acto tras chocar con un micro y luego contra otro vehículo.

Un hombre de 39 años murió este lunes sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, tras colisionar de frente contra un colectivo y luego contra un auto en la zona cercana a la Base Naval de Mar del Plata.

Tal como informó esta mañana 0223, el siniestro vial ocurrió a metros de la zona del ingreso a la Base Naval de Mar del Plata, cuando por motivos que son materia de investigación, la víctima que conducía una motocicleta Honda Twister blanca –en sentido norte- intentó sobrepasar a un coche, se cruzó de carril y chocó contra un colectivo que circulaba por la mano contraria.

El motociclista salió despedido tras el impacto y un tercer vehículo (Renault Clio) que se dirigía en sentido sur lo arrolló. Al lugar acudió una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento en el lugar, sin posibilidad de traslado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Fuentes consultadas confirmaron que la víctima se llamaba Luciano Gustavo Salvini, de 39 años.

Murieron 16 motociclistas en lo que va del 2026

El nuevo episodio vuelve a poner el foco en la problemática vial en la ciudad. Tal como informó 0223 semanas atrás, en solo tres meses ya se registraron al menos 16 muertes por accidentes de tránsito en General Pueyrredon.

En ese contexto, el siniestro ocurrido en la zona de la costa se suma a una serie de hechos recientes, muchos de ellos con motociclistas como protagonistas, lo que refuerza el alerta sobre la seguridad vial y la necesidad de medidas preventivas.

Desde la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito publicaron una lista con los fallecidos y expresaron su angustia: "Nos preocupa y nos ocupa", dijeron desde la entidad y recordaron que entre los últimos episodios, dos motociclistas fallecieron en menos de 24 horas.