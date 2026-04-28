Una mamá fue a llevar a la escuela a su hijo y mientras tanto su casa se incendió: murió una bebé de 18 meses

Una bebé de 18 meses murió carbonizada en un incendio que se desató en su casa, en la localidad bonaerense de El Palomar en el partido de Morón. La madre estaba a pocas cuadras, ya que había salido a llevar a su otro hijo al colegio. Regresó por los gritos de los vecinos.

Según las primeras averiguaciones, el incendio se originó cuando la mujer estaba fuera del domicilio. Al percatarse del fuego, los tíos de la bebé intentaron entrar a rescatarla, pero las llamas ya habían invadido las puertas.

Cuando los bomberos lograron controlar el fuego, el panorama era completamente desolador. La bebé fue encontrada sin vida, con el cuerpo carbonizado, debajo de una parte del techo que se había desmoronado por el calor. La mamá debió ser asistida por personal de salud por el estado de shock.

Los vecinos fueron los que alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar, aunque ya nada podía hacerse para salvar a la bebé. El barrio entero se encuentra conmocionado por lo ocurrido.

La fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quedó a cargo de la investigación. El primer paso será determinar cómo se originó el fuego. Las pericias en el lugar buscarán establecer si hubo una falla eléctrica, un accidente doméstico o cualquier otro factor.