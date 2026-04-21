Murió el motociclista que chocó contra un camión tras agonizar en el hospital

Un brutal accidente en Alvarado y Corrientes dejó a un chico gravemente herido el pasado domingo y su desenlace fue fatal. Luchó por su vida hasta ayer por la tarde, junto al trabajo incansable de los médicos del Higa quienes no pudieron evitar el fallecimiento que ocurrió a las 18:30 del lunes.

La esquina de Alvarado y Corrientes. Captura de Google Street View.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, el joven había sido trasladado con politraumatismos y un fuerte golpe en el cráneo. Lo asistió un matrimonio que iba a trabajar, pero al ser domingo por la mañana no aparecieron más testigos del siniestro, por lo cual familiares y amigos solicitaron la colaboración para dar con las cámaras de seguridad de la zona.

Cómo fue el accidente fatal

El fuerte impacto se dio entre la moto del joven y un camión en la esquina de Alvarado y Corrientes. La víctima fue traslada con múltiples fracturas (una de ellas expuesta en su pierna) y la cabeza lastimada producto del violento impacto.

Se trata de una de las esquinas con más choques y con los siniestros más violentos, debido a la escasa visibilidad. "Hay que tener mucho cuidado al circular por acá, sería bueno que pusieran cartelería", advirtieron los vecinos a este medio.