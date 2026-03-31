Fiesta de terror: un vecino salió con una escopeta y amenazó a todos los invitados

Entre charlas, risas y baile, un momento insólito se vivió en una fiesta de cumpleaños, cuando un vecino se asomó por la ventana y comenzó a amenazar a los participantes.

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda alquilada a través de la plataforma Airbnb, ubicada en la intersección de las calles Azcuénaga y Rivas. Las amigas de la cumpleañera recorrieron las casas de la cuadra para avisar que se iba a realizar el festejo y, hasta ese momento, todos habían aceptado sin inconvenientes.

“Alrededor de las 7 de la tarde les dijimos a todos los vecinos que la fiesta iba a durar hasta las 2 de la mañana, porque era una previa para ir al boliche. Todos fueron buena onda; hacían chistes, incluso se invitaban”, comentó una de las asistentes en diálogo con 0223.

Cerca de la 1:45 de la madrugada, cuando la celebración ya estaba llegando a su fin y algunos invitados comenzaban a retirarse, un vecino se asomó a una ventana del frente de su casa —que daba al patio donde transcurría la fiesta— y, entre gritos y con una escopeta en la mano, exigió que el ruido cesara.

"Vimos que llegó la Policía y les explicamos a los efectivos que todos los residentes habían sido advertidos y que ninguno tenía problemas”, indicó.

Tras identificar al autor del llamado al 911, “varios de los chicos empezaron a molestarlo y a gritarle cosas, pero ninguno se acercó a su domicilio; estaban enojados porque había venido a la policía”.

Como respuesta, el hombre sacó la escopeta. "Pensamos que era de aire comprimido, pero se la mostré a mis papás y me dijeron que era un arma de verdad”, explicó.

La secuencia quedó registrada en los celulares de los asistentes. Aunque la fiesta ya estaba en sus últimos momentos, todos decidieron retirarse rápidamente. “Quedamos asustados”, concluyó.