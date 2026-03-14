Incendio, amenazas y persecución: aprehenden a un hombre que intentó huir en un patrullero

Un hombre de 33 años fue aprehendido en Santa Clara del Mar tras protagonizar un violento episodio que incluyó el incendio de un vehículo, amenazas con un arma blanca contra personal policial y un intento de fuga a bordo de un móvil oficial.

El hecho se registró en la rotonda de ruta provincial 11 y el acceso interbalneario, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un automóvil que se estaba incendiando.

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a un hombre tendido sobre el suelo junto a un Fiat Siena que se encontraba en llamas. Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo para conocer lo ocurrido, el individuo se levantó repentinamente y extrajo un cuchillo, con el que amenazó de muerte a los policías, acercándolo al cuello de uno de ellos.

Ante la situación, los efectivos solicitaron apoyo y tomaron distancia preventiva. En ese momento, el hombre emprendió la fuga a pie por la rotonda en dirección a la comisaría local.

La persecución continuó hasta las inmediaciones de la dependencia policial, donde el sospechoso ingresó al habitáculo de un móvil que se encontraba estacionado y sin ocupantes, con la aparente intención de escapar. Sin embargo, fue rápidamente reducido por el personal policial y aprehendido en el lugar.

El hombre detenido en Santa Clara del Mar tras protagonizar un violento episodio.

Durante el procedimiento se realizó la incautación de un cuchillo, mientras que el hombre quedó imputado por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma blanca, tentativa de hurto automotor agravado y resistencia a la autoridad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Romina Caro, quien avaló la aprehensión, dispuso la notificación de la formación de causa y ordenó el traslado del detenido a Tribunales para posteriormente ser remitido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.